Una veintena de turistas lesionados en Mazatlán

Mazatlán.- Gonzalo Magallanes Romero, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de Seguridad Pública, expresó que este fin de semana se realizaron un total de 20 atenciones a turistas y locales, entre los cuales, fueron por piquetes de animales marinos y rescates, en diferentes playas del puerto.

“Fue un fin de semana movido, a pesar de que solamente hubo cuatro rescates, las atenciones por picaduras de animales, son las que nos hicieron que nos movilizáramos, pues alguno de los afectados requirieron traslado al hospital”, manifestó.

Lo extraño y las recomendaciones

El funcionario comentó que la mayor parte de los quemadores se concentró de la Isla Pájaros hasta Playa Cerritos, que fue donde fueron afectados los turistas.

“Es un fenómeno poco usual, que este tipo de animales salgan en estas fechas ya que prefieren las aguas cálidas, pero con estos cambios de clima que estamos pasando, la fauna se esta viendo afectada y pues ya no es de extrañarse este tipo de fenómenos”, dijo Magallanes Romero.

El líder de los acuáticos recomendó que cuando se vean afectados por este tipo de animales solamente hay que hacer cuatro cosas:

Guardar la calma, siempre en todo momento.

Salir del mar y comenzarse a enjuagar la parte afectada con agua tibia, dulce y limpia.

Quitarse los hilos de estos animales con cuidado, con un guante o algo que no toque la piel siempre en contra del viento, ya que esto provocaría más dolor.

Una vez que la zona del piquete se encuentre limpia, se puede usar pomada, que contenga lidocaina o si no con vinagre blanco, para matar las toxinas venenosas.

“Eso de echarse cerveza, arena u orina, no es efectivo solamente son leyendas pues en realidad no hacen nada para erradicar el dolor, lo recomendable son los puntos que les mencione y de seguir existiendo el dolor, hay que ir inmediatamente a un médico ya que la mayoría de los humanos somos alérgicos a la picadura de ese animal”, expresó Gonzalo Romero.

Las demás atenciones

Por otro lado fue ayer que a la altura de Playa Gaviotas se realizó el rescate de cuatro jóvenes que eran arrastrados por el mar, así mismo comentó que se realizaron tres atenciones de picaduras de mantarraya en la Isla de la Piedra.

“Hay que tener extremo cuidado, cuando nos introduzcamos al mar, siempre con precaución y sobre todo estar conscientes de que siempre habrá animales a las orillas de la playa, algunos alimentándose o simplemente descansando, lo mejor es alejarse y no molestarlos”, argumentó el jefe de los salvavidas.

El funcionario explicó que solamente se ha registrado un deceso, que fue el 19 de diciembre, cuando bañistas encontraron el cuerpo flotando en las playas.

“Esperemos que, no ocurran mas hechos que lamentar, que todos los bañistas, tomen tus medidas de precaución y así mismo respeten los señalamientos de los colores de las banderas y las indicaciones de los salvavidas, no es por molestar si no para salvar vidas” finalizó.