Urge localizar a Danna Yisel, adolescente desaparecida en Culiacán

Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió la Alerta Amber para dar con el paradero de Danna Yisel Castro Larragaña, adolescente de 17 años, que desapareció en Culiacán, Sinaloa.

Su mamá le pide que regrese a Danna Yisel. Que le marque para saber que está bien porque no soporta la angustia de no saber en dónde está. No hay ningún problema, no está molesta, sólo quiere que vuelva.

Esta jovencita de 17 años abordó un automóvil el 12 de mayo y desde entonces no se sabe de su paradero. De acuerdo a la ficha de la Alerta Amber, Danna Yisel es de tez morena clara y tiene el cabello largo lacio color castaño. La última vez que se le vio fue aproximadamente a las 8:00 horas del 12 de mayo al salir de su domicilio en el fraccionamiento Los Portales en Culiacán, Sinaloa

Quien tenga un informe de esta joven puede marcar al 6677167090.