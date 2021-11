Urgen acabar con paraíso fiscales de cárteles; de 287 detectados en México, 145 están en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Los cárteles echan raíces en Jalisco con inversión en diversos negocios, por lo que especialistas urgen acabar con ese paraíso financiero.

De las 287 empresas en México que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala en su lista por tener nexos con la delincuencia organizada, más de la mitad se ubican en Jalisco.

Se trata de 145 negocios localizados en este Estado, los cuales, según los reportes de la OFAC -organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos- están ligados con operaciones de organizaciones criminales.

Aunque la inclusión en la llamada lista negra de la OFAC no implica una acusación penal, sí conlleva la prohibición a que ciudadanos estadounidenses realicen cualquier negocio con las entidades que aparezcan en el documento.

De las empresas que la oficina estadounidense ha señalado, 77 se encuentran en Guadalajara, 46 en Zapopan, 6 en Tlajomulco, 4 en Tlaquepaque, 3 en Puerto Vallarta, 3 en Tomatlán y 2 en San Julián, mientras que Tonalá, Tapalpa, San Miguel El Alto y Tala, acumulan uno cada uno.

No de todas se desglosa su giro, pero hay desde negocios del ramo hotelero, como los ya conocidos Hotelito Desconocido, en Tomatlán, o las cabañas Las Flores, en Tapalpa, hasta empresas agrícolas, de desarrollos inmobiliarios, de autolavado y restaurantes.

Para el especialista en seguridad y justicia por la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega Montes, no es un secreto que Jalisco ha sido clave para el surgimiento y crecimiento de los cárteles, ni que estos grupos invierten dinero en esta Entidad, sino que esto continúe sin mayores consecuencias.

"Ha sido un paraíso en este tema de finanzas, de fiscalización y es como cerrar los ojos, cerrar los oídos y dejar que se invierta y se desarrolle por el simple hecho de decir que se está creciendo, no importa de dónde venga el dinero.

"Y hoy estamos viviendo desafortunadamente los embates de los brazos armados de los carteles, la pugna y la lucha por los propios negocios y esto es lo que ha puesto las luces rojas en estos momentos", explicó Ortega Montes.

Capturas como la realizada contra Rosalinda González Valencia combaten la operación con recursos de procedencia ilícita, pero ayudaría también congelar dichos recursos, estimó.

"La estrategia (adecuada) siempre, más que de guerra, de balazos, que no le funcionó a (Felipe) Calderón, que no le funcionó a (Enrique) Peña Nieto y que no le ha funcionado a Andrés Manuel (López Obrador), es la que a los americanos generalmente les funciona: el ataque al bolsillo, el ataque a las estructuras financieras", aseguró.

Negocios sucios Empresas en la lista negra de la OFAC por presuntos nexos con la delincuencia organizada 287 en todo México 145 de ellas en Jalisco 77 de ellas en Guadalajara 45 en Zapopan Fuente: Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos