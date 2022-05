¡Urgente! Activan fichas de búsqueda de 3 mujeres en Baja California este fin de semana

Baja California.- Durante este fin de semana, la Fiscalía General del Estado de Baja California activó tres fichas de búsqueda para mujeres que fueron reportadas como desaparecidas, entre ellas una menor de 16 años de edad. Cabe mencionar que dos de los casos corresponden a la ciudad de Tijuana y el otro a Mexicali.

El pasado viernes se dio a conocer la desaparición de Joceline Guadalupe González Contreras, de 24 años de edad, de quien se dijo, no se sabe nada de ella desde el pasado 11 de abril cuando acudió a la Clínica 7 del Seguro Social, en la ciudad de Tijuana, para realizar un trámite de su bebé. Joceline se encontraba acompañada de su pareja, con quien discutió y posteriormente salió molesta de la clínica, desconociéndose hacia dónde iba.

La joven es de ojos café oscuro, cabello negro, tez morena clara, de 1.68 metros de estatura y 75 kilogramos de peso, de complexión mediana, boca pequeña, labios delgados, ceja amplia, nariz redonda, frente amplia y orejas grandes. La Fiscalía pide a la ciudadanía que, en caso de saber algo de su paradero, se comunique a los número 911 o 089, o bien, al teléfono de la Unidad Estatal de Personas No Localizadas, (664) 683 9643.

Asimismo, el sábado se difundió la ficha de búsqueda para Sara Irayda Hernández Meza, quien cuenta con 16 años de edad, y fue vista por última vez a finales del pasado mes de marzo del año en curso, cuando salió de su domicilio en la colonia Ex Ejido Coahuila, en la ciudad de Mexicali.

Sara es de complexión robusta, de 1.57 metros de estatura, tes morena clara, cabello negro, ojos cafés, y como seña particular tiene un tatuaje de un corazón y una línea en el lado izquierdo del pecho.

Finalmente, la mañana de este domingo, la Fiscalía de Baja California difundió la ficha de búsqueda de Ada Elena Way Reséndiz, de 30 años de edad y quien se encuentra desaparecida desde el pasado 10 de abril, cuando salió de su domicilio particular ubicado en el fraccionamiento Natura, sección Bosques, en la ciudad de Tijuana, y ya no regresó.

Ada Elena es de complexión mediana y mide 1.55 metros de estatura, pesa 64 kilogramos, es de ojos café oscuro, cabello oscuro y ondulado, tez morena clara, labios delgados, nariz ancha y frente grande. En busca de dar con su paradero, la Fiscalía pone a disposición las líneas de emergencia 911 y 089, así como el teléfono de la Unidad Estatal de Personas No Localizadas, (664) 683 9643.