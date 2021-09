VIDEO: CJNG amenaza a la Fiscalía de Aguascalientes tras captura de uno de sus miembros

Aguascalientes, Ags.- Gran revuelo sigue causando la captura de un presunto 'halcón' del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la capital de Aguascalientes, pues el día de hoy el grupo criminal emitió un video con una amenaza directa en contra de la Fiscalía.

Vecinos de Aguascalientes ayer se vieron alarmados por un fuerte operativo que se implementó en torno a una plaza comercial de la avenida Universidad de la ciudad hidrocálida. Minutos más tarde se informó que todo se debió a un fuerte operativo que se implementó para atrapar a los tripulantes de una camioneta, la cual con frecuencia rondaba zonas en las que se habría cometido crímenes.

Los oficiales le dieron seguimiento a la camioneta Tacoma color blanco, con placas de Aguascalientes en la cual se presume viajaban varios hombres quienes se adentraron en la plaza comercial para confundirse entre los ciudadanos.

No obstante, los agentes lograron capturar a un hombre de quien aún se desconoce nombre y procedencia, al cual se le encontró en la unidad motriz un lanzagranadas y dos armas largas, de las popularmente concidas como 'cuerno de chivo'.

Debido a la alta peligrosidad del criminal las instalaciones de la FGR, delegación Aguascalientes, a donde fue turnado el detenido junto con lo decomisado, lucieron blindadas por agentes de los tres niveles de gobierno durante toda la tarde de ayer.

La tarde de este miércoles, en las redes sociales ha surgido un video en el cual presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación señalan que dentro de la Fiscalía de Aguascalientes hay gente que podría estar trabajando con el Cartel de Sinaloa y les amenazan con matarlos de ponerse de lado del grupo criminal con el que han tenido constantes enfrentamientos en los estados vecinos, como Zacatecas y Durango.

En la grabación que dura dos minutos con veinte segundos (02:20) se ve una lona con las insignias del CJNG mientras que uno de los cinco hombres fuertemente armados que salen en pantalla emite un mensaje al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y a los 11 presidentes municipales: María Teresa Jiménez Esquivel, María Cristina López Gonzáles, Adán Valdivia López, José Antonio Arámbula López, Juan José Lozoya Ponce, Jesús Prieto Díaz, Juan Luis Jaso Hernández, Eusebio Enrique Delgado Esparza, César Pedroza Ortega, Oscar Israel Jaramillo y Cuauhtémoc Escobedo Tejada.

"Con el debido respeto... nosotros somos la verdadera gente del señor "Mencho" y les vamos a dejar claras las cosas: el CJNG no se dedica a robar, no secuestra, no extorsiona, no se mete con la buena ciudadanía como lo hacen los corrientes de la Policía Ministerial bajo las ordenes y la protección de Juan Muro Díaz", dicen al iniciar el video.

A continuación, amenazan a la Fiscalía de Aguascalientes a quienes llaman "El Cartel de la Ministerial", dan nombres de quienes podrían estar coludidos con el Cartel de Sinaloa e incluso dicen mostrarán pruebas para demostrar que las declaraciones que dan en su video son ciertas.

"Mira Muro o controlas a tu cuartel de la Ministerial y sus pendejos que se sienten Sinaloa ¡o te los empiezo a matar. El CJNG quiere mantener a Aguascalientes tranquilo y tú no te dejas ayudar. Dime cuánto te da Mario y te doy tres veces más... A su debido tiempo publicaré las placas de los carros, nombres y los videos que avalan mis palabras", advirtieron.

CJNG amenaza al gobernador de Aguascalientes y a otras autoridades estatales y municipales