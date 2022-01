VIDEO: agreden policías de SSC a periodista que cubría balacera en Benito Juárez

A través de un video difundido en redes sociales, se aprecia una presunta agresión por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contra un reportero que hacía su labor y cubría una balacera en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México

"Nunca dije: no, no grabes. Me vulves a manotear... ¿No entiendes? ¡De aquel lado! ¿Me estás amenzando? No no te estoy amenazando. Déjame trabajar, me estoy identificando como medio de comunicación, estoy haciendo mi trabajo", fueron algunos de los comentarios entre la disputa.