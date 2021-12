VIDEO. Basquetbolista Alexis Cervantes narra en 'Interrogatorio' por qué lo levantaron

Michoacán.- Este 30 de diciembre se difundió en redes sociales un video donde se ve al basquetbolista sinaloense, Alexis Cervantes, en lo que parece ser un interrogatorio hecho por elementos del crimen organizado. El clip habría sido grabado entre el 21 y el 29 de diciembre, lapso en que el joven se encontraba privado de su libertad.

El nacido en Guasave, Sinaloa, aparece sentado con las manos amarradas o esposadas atrás de la espalda, vistiendo un short azul y una playera de manga larga. En los casi dos minutos explica "los motivos" por los que fue levantado en Michoacán.

Dijo que todo inició mientras se dirigía por carretera de la entidad mencionada a Guadalajara, Jalisco, cuando un grupo de personas le hicieron la parada, y al revisarle el teléfono celular encontraron fotos y videos que lo relacionaron al crimen organizado.

"Encontraron en mi celular cosas muy comprometedoras, las cuales son fotos y videos con armas. Fotos con la mafia en Sinaloa", dijo.

Alexis Cervantes explicó que en el móvil le encontraron material al lado de un familiar, quien a su vez "trabajó por muchos años" con un grupo delictivo del norte de su estado natal. Externó que sus lazos con la mafia iniciaron tras reencontrarse con su ser querido luego de años distanciado.

"Nos fuimos a tomar y me gustó el desmadre. Me gusta el desmadre, me encanta la cocaína, por eso nos llevamos la verdad", agregó.

Tras ello, reiteró que el motivo por el que fue levantado son fotos, videos y comentarios, donde según sus palabras, habla mal de los grupos del narcotráfico de Michoacán. "Me burlo de los cárteles de Michoacán, como si yo fuera alguien pesado, soy un pinche basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol, quise demostrar algo que no es".

Finalmente en el video, que aparentemente fue editado con corte en ese momento, confesó que en su celular encontraron contenido donde dice haber destazado gente, aunque asegura que eso también es mentira.