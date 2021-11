VIDEO. Divulgan presunto abuso de policías en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán. Un nuevo video de presunto abuso policial de parte de agentes de la Policía Municipal de Mazatlán fue divulgado a través de las redes sociales.

Los hechos habrían ocurrido en el malecón del puerto, y como testigos decenas de personas, entre ellos niños, quienes observaban estupefactos la forma en que varios uniformados sometían a un hombre del cuello, al parecer conductor de un camión chartero.

La acción policial levantó la inconformidad de entre quienes se encontraban esa noche en el paseo turístico.

"Lo van a matar, no lo golpeen, no lo golpeen, no lo golpeen", gritaba desaforado uno de los civiles que videograbraba con su celular el momento tormentoso que vivía el hombre que era arrastrado del cuello por una turba de policías que aparentaban poner orden.

"Ventajosos", "Montoneros" le secundaron otras voces que al igual que el hombre que videogrababa el presunto abuso policial, manifestaban su indignación y rechazo por el actuar de los servidores públicos encargados de proteger al turista.

El video de 25 segundos finaliza cuando el civil es derribado sobre el pavimento, junto a las ruedas de un camión chartero estacionado en el malecón. Al parecer fue esposado para su traslado ante el juez de Barandilla.

La conducta de los policías en Mazatlán ha sido cuestionada en varias ocasiones por el exceso de fuerza y abuso que aplican para realizar sus detenciones.

El caso más reciente y del que no se ha informado del progreso de las investigaciones es la denuncia que dos reporteros interpusieron en contra de agentes preventivos por presunto abuso policial.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre del presente año en el malecón de Mazatlán, cuando los periodistas realizaban una cobertura informativa que incomodó a los uniformados y por ello fueron detenidos de manera arbitraria.

También se han documentado presuntos abusos de policías en contra de aficionados al futbol que visitan Mazatlán, acusaciones que no han trascendido más allá de la divulgación de los videos.