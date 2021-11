VIDEO. Grupo armado "OB" señala que comandante está en nómina del crimen organizado

SLP, México.- Un grupo armado autodenominado “Operación Bélica” acusó a un comandante de policía de cooperar con el crimen organizado en la Delegación de La Pila, San Luis Potosí, ubicada a 25 kilómetros al norte de la capital del estado. Dichas acusaciones fueron hechas a través de un video que dura 1.46 minutos que fue difundido en las redes sociales. En el mismo se ven a cerca de 20 hombres armados y con equipo táctico en un importante punto de la localidad antes citada.

El portavoz del grupo advierte en el material audiovisual al general Miguel González Jiménez, director de la Policía municipal, de tener a mi mando a una persona relacionada con células criminales que operan en la región y a personas vinculadas con el “Cartel de la Ministerial”.

“Somos la Operativa Bélica (OP) y queremos informales que ya se acabaron los robos y las extorsiones que tenía Luis Alemán, alias “El Mongol”, y su comandante guerrero”, afirma el portavoz

"Nosotros no secuestramos, no cobramos cuotas ni extorsionamos. Para que no tengan pendiente. Nosotros venimos a poner orden en las calles y a sacar los mugrosos 'golfos'”.

