"Va a venir y me va a matar": Mujer denuncia violencia sufrida por su pareja en Sinaloa

Sinaloa.- Patricia, madre de un varón de 16 años y de una pequeña de 10, hoy relata la historia de un matrimonio infernal, lleno de ofensas y maltratos, y, pese a reportar su caso a las autoridades de Sinaloa, apenas hoy las están “volteando a ver” tras atreverse a denunciar a través de Facebook que su vida corría peligro en manos de su pareja sentimental.

Drástico cambio

Dijo haber tenido 20 años de matrimonio, de los cuales los últimos 10 han sido una auténtica pesadilla. Su voz denota miedo y sufrimiento; así es como narró su calvario.

Patricia aceptó que antes del 2011 era una familia feliz, pero después de ese año su rostro se fue transformando en tristeza. Desde los últimos cuatro años la agresión verbal se fue pasando a violencia física.

“Ya después empezaron las cachetadas, me quitaba la ropa y me encerraba en un cuarto para que no saliera”, explicó la afectada, y, a su vez, agregó que vivió hostigada y bajo la manipulación.

Era un método que empleaba su expareja para estar con ella, y su vida estuvo ligada al temor, pues, confesó que siempre era amenazada de muerte desde el 2017, si mal no recuerda. “La verdad, yo tengo a dos niños. Quiero vivir, nomás me tienen a mí”, es como suplicó ayuda a la autoridad.

Pero el jueves 19 de este mes, frustrada, desesperada y llena de coraje, se atrevió a exponer su caso a través de las redes sociales.

“Ahora que hice público el problema, se me acercaron instituciones para ofrecerme apoyo. Hasta la Policía hace rondines día y noche”, reiteró, pero a la vez dijo sentirse descontenta con las corporaciones policiales al indicar que, pese a sus constantes llamadas al 9-1-1 y denuncias, los agentes, en vez de actuar, aseguró, pasaban y saludaban al presunto agresor y que en otras ocasiones duraban hasta tres horas para llegar a darle apoyo. Ahorita está con collarín, con fracturas en su cuerpo. Indicó que el pasado jueves fue salvajemente golpeada por su pareja, “hizo la maldad, casi me mataba y desapareció”, reclamó. Desde entonces, ya no sabe nada de él, pero teme su regreso.

“Yo siento que él, cualquier rato, va a venir, me va a matar y se va a ir”. Dijo que ni ha podido salir a trabajar para traer el sustento para sus hijos, y espera que ya pronto pueda retomar sus labores.

Súplica

Patricia, ahora que ve su vida un poco tranquila, invita a todas aquellas mujeres que están pasando por lo mismo a que no se queden calladas, a que denuncien antes de que la situación se torne complicada.

Cabe recordar que la madre de familia expuso un escrito donde solicitaba ayuda urgente para poder detener los malos tratos de su pareja, y dejó en claro, “espero que las fotos próximas que suban no sean de mi propio funeral”.

Cepavif

Víctimas a veces niegan violencia

Dahali Espinosa, del área de Atención y Consulta del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Cepavif), comentó que la violencia familiar se está viviendo con mucha ansiedad y angustia por pandemia.

Dijo que en algunos casos las víctimas llegan en etapa de explosión, y otras se niegan aceptar ser violentadas, y en su mayoría son adultas jóvenes. Dahali agregó que se necesita romper el ciclo de la violencia tomando decisiones como pedir ayuda, separarse o pedir una orden de restricción. Aclaró que cuando se enteran de casos por redes sociales, acuden a buscar a la víctima, pero ya no están. Anexó que, lamentablemente, algunas afectadas no se atreven a levantar la denuncia formalmente ante la instancia competente.