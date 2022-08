Va de nuevo, se registra nuevo incendio en la pensión SATES en El Barrio, en Culiacán

El último siniestro ocurrió, de acuerdo a datos periodísticos, hace cuatro días, donde de la misma manera se dio un aviso sobre un repentino estallido que comenzó a generar lumbre, la cual fue creciendo hasta dañar un vehículo pesado que estaba en dichos patios. Afortunadamente la situación no logró pasar a mayores.

Hacen notar que no han bastado los recorridos policiacos, pues la incidencia de incendios sigue persistiendo, y lanzan un llamado al gobernador Rubén Rocha Moya para que pueda poner un alto a los constantes incendios que ocurren en del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

Indican que existen varios inmuebles que están a un costado de la pensión, y que de un momento a otro, si esto no se llega a corregir, puede ocurrir una tragedia. Insistieron que cerca se encuentra un taller, y también en la misma cuadra existen unos tanques de gas.

