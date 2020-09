Van 10 muertos por masacre en velorio de Morelos

Morelos.- El fiscal general del Estado de Morelos Uriel Carmona Gándara confirmó la muerte de la víctima décima de la masacre registrada el parado 1 de septiembre durante un velorio en Cuernavaca.

Carmona Gándara señaló que la falta de resultados en la investigación a casi 20 días de los hechos es "porque no hay más policías, porque no hay recursos y falta de capacitación", explicó.

Sin embargo, destacó que trabajan en sólidas líneas de investigación y darán con los responsables de los asesinatos en un velorio que se llevaba a cabo en la colonia Antonio Barona en Cuernavaca, Morelos.

El último deceso correspone a un menor de 15 años de edad que fue herido de bala y se encontraba en estado grave de salud desde la noche del ataque.

El pasado 10 de septiembre, padres de las víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado de Morelos resultados, además de una disculpa por los señalamientos de que sus hijos estaban presuntamente vinculados a actividades criminales.

Ante esto, el fiscal ofreció disculpas y enfatizó que faltan recursos y capacitación. "Lo que pido es disculpas, porque el día tiene 24 horas y no tenemos más policías, porque no tenemos más recursos y porque no tenemos más capacitación por eso me disculpo con todas las víctimas", dijo.

Alrededor de las 22:00 horas del 1 de septiembre un grupo fuertemente armado descendió de tres camionetas para irrumpir en un velorio, para abrir fuego contra los presentes, masacre que dejó ocho personas muertas en el lugar, entre ellas dos menores de 15 y 16 años de edad.

En el lugar también resultaron heridas 14 personas de bala, que se encontraban velando a un hombre que murió en un accidente de motocicleta en el Paso Exprés de Cuernavaca.