Van 7 incendios en la pensión de autos al sur de Culiacán solo en abril

Culiacán.- Una enorme cortina de humo negro volvió a verse desde varios kilómetros a la redonda, causando ya no pánico en la población, quien a través de redes sociales ya vislumbraba que se estaba quemando la pensión vehicular que está al sur de la ciudad.

El suceso

Durante el mediodía de ayer comenzaron a circular videos donde era evidente lo que estaba ocurriendo y, a su vez, se notificaba a los cuerpos de rescate para que acudieran al llamado de emergencia.

Con el equipo y los vehículos necesarios llegaron a apagar las llamas que devoraban gran cantidad de automóviles en estado de abandono en el inmueble de enormes dimensiones.

Esta vez no era en las orillas, sino en el centro, donde estaba el problema. La situación parecía no controlarse y, ante esto, los tragahúmo no dejaron de luchar. Además, personal de Protección Civil del municipio apoyó en las labores.

Aspectos del humo provocado por el incendio. Foto: El Debate

A como avanzaba el tiempo, el humo iba cambiando de negro a blanco, hasta finalmente desaparecer.

Las unidades motrices quedaron calcinadas e inservibles. Los bomberos, al terminar sus labores, se alistaron y regresaron a su base.

Los números

En las estadística de servicios dados por parte del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, desde el mes de febrero de este año hasta la fecha, corte del 12 de abril, tuvieron un total de 16 incendios en la pensión.

Algunas veces hasta dos eventos en el mismo día se tuvo registro.

Asimismo, el promedio de trabajo del personal de bomberos, de acuerdo a los números dados a conocer, es de un estimado de dos horas lo que les toma acabar por completo con el fuego, aunque en marzo hubo siniestros que duraron hasta más de 10 horas, y en los que utilizaron gran cantidad de agua, la cual eran transportada en pipas, tanto de las estaciones como del municipio.

Más videos del incendio de la pensión:

Se aprecia la humadera dentro de la pensión de vehículos. | DEBATE

La pensión está situada al sur de Culiacán y de nueva cuenta se registró un incendio en su interior. | DEBATE

Los bomberos se encuentran sofocando el incendio de nuevo en la pensión. | DEBATE