"Van siete meses y no sé de mi hijo", madre implora información de David Garay

Mazatlán.- Como madre, Liliana Quiñones no puede rendirse, por eso vino a Sinaloa a insistir en que busquen a su hijo, y llama a toda la sociedad, a que si alguien tiene algún dato que pueda ayudar, lo haga del conocimiento de las autoridades.

La señora Liliana busca a su hijo David Garay Quiñones, de 23 años, optometrista originario de Torreón, Coahuila. Él desapareció la tarde del 4 de septiembre de 2021, junto a la joven Yajaira Sugey N., de 20 años.

Lo que se sabe es que ambos jóvenes dejaron un hotel de la Zona Dorada de Mazatlán a bordo de un auto, se comunicaron con sus familias, y hacia las 19:00 horas ya no supieron más de ellos.

En entrevista con Debate, Liliana Quiñones detalló que lunes y martes se reunió con la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada y demás autoridades, en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en

Culiacán, acompañada por Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

También estuvieron presentes autoridades de la Vicefiscalía zona sur, quienes llevan el expediente de este caso.

“Llegamos a varios acuerdos, solicitamos nuevas búsquedas…, estamos solicitando eso, volver a retomar todo, porque se ha quedado ahí nada más…, tuvimos muy buena respuesta”, expresó la señora.

“Sí aprobaron todo lo que nosotros les solicitamos, hasta se puso por escrito, todo se ingresó en el expediente”, añadió.

El miércoles también estuvo en las oficinas de la Vicefiscalía zona sur, donde se checaron otros detalles.

“Tenemos 7 meses en la búsqueda, ya es mucho tiempo, como se los dije a los señores (de FGE) ayer (martes): si fuera su hijo, ¿dejarían pasar tanto tiempo?, nadie me contestó nada…, creo que ya es un tiempo considerable, a mí de nada me sirve que el expediente mida 2 metros si en realidad no están ellos (los dos jóvenes), el dolor es muy grande, yo les pido el apoyo a la gente, que ayuden, en algún comentario, en algo que pueda aportar algo para la investigación, respetando el dolor, y haciéndolo por lo más sensible que pudieran”.

La señora Liliana también hizo un llamado a toda la sociedad.

“Hacemos un llamado a la población, si tienen algo que agregar, que si han visto a mi hijo, a la muchacha, alguna pista del carro, porque aun no tenemos alguna pista respecto al paradero de ellos, ya son siete meses…, si alguien los pueda ver, que pueda avisar”.

Pide que llamen a los teléfonos 911 de Emergencias, o al 6671-84-12-56, de la Comisión Estatal de Búsqueda Sinaloa.