Van siete muertos por siniestros viales en Culiacán en 9 días

Sinaloa.- En nueve días ha habido siete pérdidas humanas en accidentes viales en carreteras de Culiacán y en la zona urbana. ¿Las causas? Quedan en el aire, pero extraoficialmente se habla del exceso de velocidad.

El departamento de Prevención de Cruz Roja hace un llamado a los conductores a hacer caso para no manejar cansado, tomado, usando el celular y, sobre todo, no abusar del acelerador, porque vienen fechas cuando se disparan los números de percances viales, que pueden seguir sumando muertes.

A detalle

“Los motivos siguen siendo los mismos: tenemos el problema de la velocidad inadecuada, porque quizá en la carretera se indica que puedes ir a 100 kilómetros por hora, lo permisible, pero su infraestructura no está para ir a esa velocidad”, indicó Federico Luera, coordinador del área de Prevención de Cruz Roja Culiacán. También refirió que en la ciudad se presentan velocidades algo altas, por lo que, si se añade la curvatura del camino, no va a permitir, y se dan los accidentes.

Indicó, además, que otro gran problema es el celular, pues su uso al ir manejando puede provocar desde choques leves hasta pérdidas humanas; otro factor alarmante es la ingesta de alcohol al manejar cualquier tipo de vehículo.

Época ajetreada

Mitad de noviembre y parte de diciembre es el periodo de tiempo más propicia para que aumenten los accidentes viales, consideró Luera, coordinador del área de Prevención de Cruz Roja: “hay mucha gente que ya viene de fuera y maneja cansada, y es ahí cuando vienen los accidentes carreteros, que es igual que manejar en estado de ebriedad”, dijo.

Los consejos de Federico Luera, aunque parezcan repetitivos, son que, si van a tomar, no manejen; que designen a un conductor, o bien, hagan uso de las plataformas de transporte privado o tomen algún taxi para irse a sus casas.

Destacó que Sinaloa ocupa el tercer lugar a nivel nacional en accidentes viales, de acuerdo a los números que arrojaron las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Estadísticas

El encargado de la Unidad de Vialidad, Pánfilo Díaz Juárez, indicó que se han venido incrementando en 8 por ciento los percances viales en comparación con el mismo periodo de enero a octubre del año pasado, al igual que el 5 por ciento en lesionados; pero indicó que hay una baja en cuanto a personas fallecidas en accidentes. Asimismo, dijo que el año pasado llegó hasta 85 decesos y en el presente, hasta la fecha, se registran 64 muertes en siniestros viales.

En lo que respecta a los operativos en las sindicatura, Pánfilo Díaz comentó que se envía a personal de apoyo los fines de semana para bajar los índices de velocidad, debido a que considera que esta es la causa de los accidentes mortales.

Aconsejó al automovilista no distraerse al conducir, no escuchar música a volumen alto o usando dispositivos móviles, ya que por segundos o minutos se pierde la mirada hacia adelante; a su vez, recalcó que se deben de respetar los señalamientos viales y no conducir a excesos de velocidad.

Díaz Juárez agregó, por otra parte, que se vienen las fiestas de fin de año, por lo que es necesario contar con algún conductor responsable.