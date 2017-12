Vándalos prenden pirotecnia y provocan incendio en Puebla

Puebla.- La tarde de ayer, a las 17:00 horas, las personas que se encontraban en el centro histórico de Puebla se llevaron el susto de su vida por un incendio que presuntamente fue provocado por unos vándalos.

El siniestro se derivó de prenderle fuego a una charola de pirotecnia en un puesto ambulante en el lugar ya mencionado. Afortunadamente no hubo personas heridas.

Según testigos, de acuerdo como lo cita El Sol de Puebla, los sujetos que provocaron el incendio se dieron a la fuga. Por su parte, la Secretaría de Gobernación señaló que interpondrá una denuncia en contra del dueño del puesto, por permitir la venta de artículos prohibidos.

Un vendedor de gelatinas comentó al diario poblano, que el responsable fue un grupo de vándalos, que a su paso, le prendieron fuego a una charola con pirotecnia. De inmediato, la encargada del puesto así como otros vendedores ambulantes y locatarios se alertaron por la deflagración y el intenso humo.

Policías estatales, bomberos, elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, incluso paramédicos de SUMA, se trasladaron a la zona, donde a su arribo, el incendio ya había sido mitigado.

A pesar de lo ocurrido, no hubo lesionados pero sí afectaciones a la pared de un negocio de venta de bicicletas.

Un incendio en una vivienda provocado por un 'cuete' dejó en cenizas todo a su paso y dejando a una familia sin un techo donde dormir en Navojoa, Sonora.

El incidente ocurrió este jueves en la colonia Guadalupana, como consencuencia de un juego de jóvenes que se encontraban cerca de la vivienda afectada, sin imaginar lo que ocurriría después.

La dueña de la vivienda comentó que ésta estaba construida de lámina de cartón y hule, haciendo esto mucho más fácil de prender fuego que en tan solo unos minutos consumió todo a su paso.

En el domicilio vivía una familia conformada por seis personas adultas y cuatro menores de edad, mismos que nunca imaginaron lo que pasaría en cuestión de segundos, dejándolos solo con lo que traían puesto.

“Nos salimos corriendo y no se pudo rescatar nada, todo se me quemó, todo, ropa, documentos, todo los trastes, todo”, lamentó María Herlinda.

María hace un llamado a la ciudadanía para quue se tenga más precaución y el riesgo que representa el usar fuegos artificiales cerca de los domicilios y así buscando un apoyo de la ciudadanía para la reconstrucción de su hogar.

“Por favor les pido que me ayuden con lo poco que puedan, no les pido grandezas, lo que puedan ayudarme, aunque tengan muebles así quebraditos, algo yo los arreglo, me quedé sin nada, les pido de favor que me ayuden porque me quedé en la calle”, expresó.