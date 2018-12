Vecinos: Urbi Villa está en total abandono

Los Vecinos de la colonia Urbi Villa se encuentran en total abandono, ya que los robos en sus casa no cesan, tanto en el día como en la noche los amantes de lo ajeno hacen de las suyas sin importar la hora.

Foto: El Debate

"Recien a cabo de comprar esta casa tengo escasos cinco meses aquí si no es que más, la casa muy bonita me salió súper barata pero ya vi la razón porque, hace una semana exactamente mi señora esposa se encontraba realizando el aseo eran las 11:00 de la mañana ni siquiera era medio día. Cuando unos sujetos a bordo de una moto, la tiraron al piso y tras la caída de fracturo el brazo, haya corre uno al hospital con ella para si atención médica, los tipos de llevaron la televisión y un estereo que tenemos ahí menos mal que no hemos sacado todas las cosas. Le llamamos a la policía llego como siempre tarde dijeron ya se fueron no vamos a alcanzarlos y entonces les cerré la puerta en la cara", añadió un vecino de dicho fraccionamiento.

Foto: El Debate

Según información recabada con los residentes de la colonia, tienen entre cuatro y a cinco meses con los asaltos disparados, diario una o dos cosas son sustraídas.

"Yo tengo todo enjarrado como puedes ver mi casa está encerrada por completo y aún así se metieron, pero estuvo peor lo que le hicieron a don Gil, el señor está incapacitado porque está en recuperación de una operación que le hicieron porque tenia cáncer, y los ratas sin importar nada lo golpearon justamente en el estómago y del golpe lo mandaron al hospital", dijo una residente del lugar.

Foto: El Debate

Según los vecinos ya han ido a seguridad pública a tratar de hablar con algún responsable, han hecho plantones pero nunca les hacen caso.

"Que se puede hacer, justicia por nuestra propia cuenta como le hacen en otros lugares o dejarnos que nos roben, la verdad ya estoy al menos yo nos e los demás arta de todo esto, nada más porque no tengo a donde ir si no me fuera de aquí", finalizó Mayra vecina de la colonia mencionada.