Vecinos de Alborada exigen agua potable; se manifiestan

Mazatlán.- Con pedazos de troncos de madera y cartulinas, los vecinos del fraccionamiento Alborada cerraron el paso, para carros y camiones del asentamiento antes mencionado la mañana de hoy, esto con el fin de hacer protesta, pues tienen más de una semana sin agua potable y el poco efectivo que adquieren lo están utilizando para comprar agua y mandar la ropa a la lavandería.

La queja

Norma Medina la líder de la colonia, comentó que ellos cuentan con una bomba de agua que ya tiene más de una semana sin funcionar, ya que esa funciona con energía eléctrica y personal de la CFE y Jumapam, no se ponen de acuerdo para solucionar el problema.

“Los de la luz, le echan la culpa a los del agua y viceversa, pero mientras están peleando, a nosotros son los que nos están afectando, pues no tenemos agua ni para lo mas indispensable que es beber, tenemos que comprar agua y la verdad la economía no esta para estar gastando en algo que es obligación tener, porque los recibos de pago llegan a la orden del día, pero agua no hay”, expresó.

Los vecinos se posicionaron a la entrada del fraccionamiento y no dejaron que los carros salieran, asimismo una fila de camiones urbanos se fue originando ya que tampoco a ellos les permitían subir pasaje.

Raúl Briones/EL DEBATE

“Este es un lugar abandonado por la autoridad, ni siquiera aparecemos en el mapa, se han robado niño, se han metido a las casas y la autoridad no vienen y nos echan la vuelta nada, y no nos vamos a mover de aquí hasta que llegue Jumapam y nos ponga el agua, no queremos a nadie, solo a los del agua”, dijo Norma Medina.

Les afecta en el bolsillo

Los choferes del transporte urbano se encontraban molestos, pues estaban perdiendo dinero y pasaje, por el desorden que los vecinos de Alborada se encontraban realizando.

Jefe esto nos merma, tenemos que trabajar y no nos dejan, ya póngales el agua y déjenos trabajar, manifestó uno de los choferes afectados.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal, quienes intentaron dialogar con los vecinos del lugar y así mismo hacerlos entrar en razón para que desistieran de la manifestación, pero estos no accedieron por lo que fue luego de cinco horas que un trabajador de Jumapam llegó al lugar y les comentó que se haría todo lo posible por restaurar el agua, pero necesitaba que abrieran las calles, para poder entrar con los camiones y trabajar.

“Nos vamos a retirar, por hoy además que el solo esta muy fuerte, pero si no arreglan las cosas nos vamos a ir hasta la Jumapam y ahí nos vamos a manifestar, no es gusto la verdad”, finalizó Norma Medina.