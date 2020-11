Vecinos de la colonia Morelos, en Culiacán, denuncian envenenamiento de mascotas

Culiacán, Sinaloa.- En la mañana de ayer personas de quien se desconoce su identidad echaron veneno al interior de la cochera en donde estaban los perritos Max, Morro y una gatita que tenían dos meses que habían adoptado porque era callejera. Eran animalitos buenos, que no estaban en la calle y que incluso no podían salir porque la reja tenía una malla para que no lo hicieran.

El envenenamiento de estos animalitos ocurrió en la colonia Morelos de esta ciudad capital, sus dueños no entienden porque se ensañaron con ellos, porque tanta maldad.

De acuerdo e Elena dueña de las mascotas, a un perrito lo rociaron con veneno de ratas y luego fue y se metió a una casita de una niña que vive allí y que apenas tiene cuatro años, no quiere imaginar qué hubiera pasado si no se hubieran dado cuenta y la niña toca el veneno y se hubiera llevado las manos a la boca. La persona que hizo esto está muy mal.

Hace de entre seis y siete meses también les envenenaron a la perrita Yesi y al perrito Rambo, por lo que en menos de 7 meses han perdido a 5 mascotas que eran más que eso, eran parte de la familia.

Elena comentó que interpondrán una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado por estos hechos.

Algunas de las mascotas ya tenía 7 años en la familia por lo que dejan muchos recuerdos bonitos y también el dolor de haberlos perdido de una manera tan cruel porque sufrieron mucho al morir de una forma que no merecían.