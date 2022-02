Vecinos del Villa Verde cuelgan mantas donde amenazan a ladrones en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Vecinos del Fraccionamiento Villa Verde en Mazatlán se encuentran hartos de sufrir robos en sus casas, asaltos a mano armada, robos de sus tuberías, robos a sus carros y ante la nula vigilancia y atención de parte de la autoridad encargada de la Seguridad Pública en el municipio deciden instalar lonas donde amenazan a quien sea descubierto y se le agarre robando.

Con la leyenda de “Vecinos cansados de robos- A la persona que se le sorprenda en actitud sospechosa o robando se le partirá la m….y se le consignará a las autoridades correspondientes, atente a las consecuencias, fueron instaladas dos lonas una de ellas en la calle José Clemente Orozco y la segunda en la calle David Alfaro Siqueiros.

“Nombre oiga ya tenemos más de cuatro años con estos problemas y no hacen nada, ayer vinieron y estuvieron dando vueltas unos policías en bicicleta pero así es vienen unos días y luego ya ni pasan, la verdad no sabemos qué hacer para que se termine ya este problema, resulta que ahora nosotros tenemos que estar bien encerrados para que no se nos metan, pero Dios guarde que ocurra un incendio nos vamos a venir muriendo quemados porque para de aquí a que podamos abrir las puertas, imagínese”, comentó una vecina de la calle Edgar Coghlan.

Comentan los afectados que hay personas que circulan en motocicletas en pareja y a punta de pistola asaltan a quienes anden caminando por las noches ya sea que se dirijan a la tienda a realizar una compra o cuando van llegando a sus viviendas después de la jornada laboral.

“Aquí hace días por la noche venía caminando una señora que iba a la tienda y los de la moto que andan dos, la asaltaron y le sacaron una pistola, nombre uno ve pero que va hacer si traen pistola, no podemos hacer nada ante esas cosas, pedimos que acudan los policías y nos den seguridad y brinden vigilancia pero no nomas unos días como siempre lo han hecho cuando hacemos este tipo de cosas y ya después se van y los rateros se dan vuelo”, comentó un vecino de la calle David Alfaro Siqueiros.

Cansados de estar viviendo ese tipo de situaciones los vecinos de ese asentamiento piden que también se brinde la vigilancia de día y de noche ya que en las inmediaciones de donde han sufrido de robos y asaltos se encuentra una zona donde se reúnen muchos malvivientes y drogadictos y que se suben a las azoteas y andan robando las tuberías de cobre, los motores de los mini Split, lo que crean que les puede generar algo de dinero para poder comprar para sus vicios.

