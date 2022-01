Vecinos denuncian que hay muchos robos en Villas del Rey en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Vecinos del Fraccionamiento Villas del Rey en Mazatlán, Sinaloa, denuncian que son víctimas constantes de los amantes de lo ajeno y que tienen una estructura bien organizada ya que tienen vigiladas las casas que se quedan solas durante el día.

“Fíjese oiga que como que saben o están vigilando qué casas son las que se quedan solas en el día, en mi casa ya me han robado tres veces, saben bien que cuando salgo no va a estar mi carro y es cuando aprovechan dicha situación, pero quien sabe cómo le hacen que saben las casas que no hay nadie, pero de cualquier manera también han robado en casas que hay gente, lo bueno que no les han hecho nada”, comentó una vecina de la calle Godos de dicho asentamiento.

A pesar de contar con una caseta de vigilancia de la Policía Municipal dicen que cuando realizan los reportes al número de emergencia 911 nunca llegan y que se han tardado hasta horas en acudir, por un lado dicen que también tardan en contestar en dicho número y que piden muchos detalles y ya que llegan pues no encuentran a los supuestos sospechosos que rondan las calles del fraccionamiento.

“Mire mi hija se va a trabajar muy temprano y la acompaña mi esposo al parque ya que ahí se juntan varios trabajadores de una empresa empacadora de atún y yo vi a un chavalo que estaba ahí sospechoso entre los árboles y llame por teléfono y le piden a uno muchos datos para poder ir pero ya que termina uno de llamar pues ya el muchacho que estaba ahí escondido ya se había ido”, dio a conocer una madre de familia de la calle Zafiro.

Vecinos denuncian muchos robos en Villas del Rey en Mazatlán | Foto: Víctor Torres/ Debate

La caseta de vigilancia en esa zona se encuentra ubicada entre el Bulevard Antonio Toledo Corro y calle Pascual Orozco en el Fraccionamiento Esmeralda una zona que también comentan han ocurrido robos en casas.

Tras dicha denuncia de los vecinos el Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Álfaro Gaxiola comentó que la tarde del día jueves se realizó una reunión vecinal y que la mañana del viernes se realizó un operativo de vigilancia donde se logró la detención de siete personas en dicho lugar, donde en la zona del Fraccionamiento Villas del Rey, Esmeralda y parte de la colonia 20 de noviembre se realizó el recorrido pie-tierra.