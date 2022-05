Vecinos hartos de ser víctimas de los ladrones en la colonia Santa Teresa en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Santa Teresa asentada en la zona sur de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se sienten hartos de ser víctimas de la delincuencia y sufrir todo tipo de robos tanto en su persona como de sus pertenencias en sus hogares.

“La verdad ya estamos hartos de que los rateros hagan de las suyas y la autoridad municipal encargada de brindarnos protección y seguridad no haga nada, no sé que vayamos hacer nosotros por nuestra parte para parar ya esta situación que ya es demasiado lo que ha estado ocurriendo”, comentó una vecina de la calle Santa Rita.

Así mismo dieron a conocer que algunos estudiantes de una escuela secundaria en dicho asentamiento han sido amenazados hasta con pistolas por jóvenes que se trasladan en motos y les piden sus pertenencias y ante el temor de sufrir alguna lesión se ven en la necesidad de entregar todo lo que traen de valor en ese momento caso de no traer algo económico les roban sus zapatos o tenis que traigan.

“Fíjese que ya hasta con pistolas han amenazados a los estudiantes de la secundaria y les piden sus cosas y si no traen algo de valor les piden que les den los tenis o zapatos y los pobres se van descalzos, o hasta en ocasiones les roban sus cintos, los que más se ven afectados son los varones pero no hay policías que atiendan las denuncias de lo que ocurre o se hacen que no saben lo que pasa”, mencionó un señor de la calle Santa Isabel.

Es tanto el clamor de los vecinos que dieron a conocer que de no poner orden ni un alto a lo que está ocurriendo en su colonia están viendo qué medidas implementar.

Así mismo comentaron que quienes también se han visto afectados son los chóferes de los camiones del Servicio Público de Transporte ya que los ladrones aprovechan que no hay vigilancia policiaca y hacen también de las suyas.

Te recomendamos leer:

De igual manera el vandalismo impera en las calles de dicha colonia Santa Teresa que afecta a los hogares, ya el grafiti daña la imagen de sus viviendas y también no se ha podido erradicar en la zona.