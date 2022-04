"Veíamos cómo aves y animales salían huyendo del incendio": Combatiente del fuego en sierra de Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- Con asombro dijo, que eran diversos felinos los que intentaban resguardarse de las llamas y se escuchaba el estruendo de las guacamayas y otras aves, que desorientadas volaban en diferentes direcciones, pero ellos no podían hacer nada para parar el voraz incendio que ha arrasado varias hectáreas de bosque y ha causado la muerte de mucha fauna silvestre.

El ejido California y anexos se ubica a una altura de 2 mil 766 metros sobre el nivel de mar, es colindante con el estado de Sinaloa y Durango, esto la convierte en una de las sierras más altas de Sinaloa.

Este es uno de los lugares más conservados de Sinaloa, en la cual abunda una gran diversidad de flora y fauna que se resguarda en las imponentes montañas de la sierra madre occidental.

Flora y fauna

Gracias a las instigaciones que realizaron en este lugar, los biólogos Guillermo Millán y Eduardo Quintero del Jardín Botánico Culiacán, así como Iván Aguilar, en mayo del 2017, se pudo determinar que, debido a su abundancia de montañas y cañones, California tiene diferentes condiciones climáticas que permite la existencia de variados paisajes compuestos por distintos tipos de vegetación, sin embargo en algunas zonas estos límites se pierden y dan como resultado una mezcla de flora única y muy diversa.

Entre los arbustos se refugia y alimenta una considerable fauna como es el Conejo serrano (Sylvilagus floridanus), Ardillón de roca (Otospermophilus variegatus) e incluso el ya raro Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo).

os frondosos pinos, encinos y magnolias de California le dan hogar también a muchas otras aves como la Eufonia capucha azul (Euphonia elegantissima), Piranga capucha roja (Piranga ludoviciana) la cual suele volver en verano a Canadá y la única y endémica Urraca pinta (Cyanocorax dickeyi), protegida ya por la Ley General de Vida Silvestre, junto con los Loros corona lila (Amazona finschi) y Guacamayas verde (Ara militaris) que sobrevuelan los profundos cañones.

Numerosos arroyos descienden de los cerros con aguas muy frescas y limpias, donde se puede encontrar a la Ajolote tarahumara (Ambystoma rosaceum), un anfibio endémico de color negro con manchas amarillas, este solo vive en aguas muy limpias y puras, por lo cual es un indicador de la buena calidad del ambiente.

También aquí habita la zorra, puma, león, ocelote, tigrillo, jaguar, onza, faisán, búho, clarín jilguero, vencejos cuello blanco y carpintero bellotero.

Este es un sitio que está ansioso por mostrar su riqueza a los sinaloenses, trece horas de camino son los que dividen este hermoso lugar, de la cabecera municipal de San Ignacio, esto debido a su inaccesibilidad, no obstante es un viaje que vale la pena recorrer, debido a los hermosos paisajes que nos brinda esta sierra majestuosa de imponentes montañas que va desde las selvas secas, encinares y bosques de pinos, que exhibe la gran diversidad de plantas que hay en el estado y lo convierte en un lugar único.

También se encuentra el bosque de encinos compuesto principalmente por estas especies y los robles que pertenecen al mismo grupo botánico.

Entre estos tipos de vegetación, se encuentran muchas plantas que únicamente se encuentran creciendo en la Sierra Madre Occidental y por ende en este paraíso natural llamado Ejido California haciéndolo único en el municipio

En entrevista con la bióloga e investigadora de la UAS y encargada del programa de protección al Jaguar en Sinaloa expresó que la temporada de incendios forestales llegó a Sinaloa, y ayer reunida con un grupo de habitantes de la sierra de San Ignacio le manifestaron su gran preocupación por los incendios que están ocurriendo en la sierra, particularmente en el Ejido California, uno de los más importantes desde el punto de vista ecológico, que es de los sitios más conservado que proporciona servicios ambientales que son vitales para las personas y la vida silvestre, servicios como la producción de agua y oxígeno que están en riesgo o se pierden por los incendios.

"En estos bosques habita una gran cantidad de especies que lamentablemente estamos perdiendo por los incendios, sin embargo, esperemos que se conformen, y apoyen las brigadas comunitarias antiincendios, esto clave, se debe contar con recursos humanos capacitados para atender estos siniestros de manera inmediata y evitar incendios recurrentes" e,explicó.

También dijo tener la plena confianza de que nuestras autoridades del gobierno estatal y federal harán lo propio. "Debo aclarar, que, a solicitud de los pobladores, hice llegar esta preocupación directamente al Ingeniero Francisco Cruz Ramírez de CONAFOR ya la Licenciada Patricia Inzunza de SEBIDES, quienes me informaron que ya están coordinando y atendiendo el problema del siniestro con SEDENA y del mismo Ayuntamiento de San Ignacio”

"Los incendios acaban con el bosque, el suelo y la vida silvestre, las poblaciones de anfibios y reptiles, en general de especies, que por sus características biológicas no pueden escapar de los incendios, son los más vulnerables. Especies en peligro de extinción como el jaguar, la guacamaya verde, cactáceas, orquídeas, serpientes, entre otras se ven afectados por la pérdida de hábitat y el impacto del fuego en sus poblaciones”

“Aprovecho para hacer un llamado a los personas y comunidades para que no realicen quemas de basura, en sus terrenos o a las márgenes de los caminos. No es posible que lo sigan haciendo, el fuego se extiende al monte y ya es difícil controlarlo, como quizá paso en el ejido de California. ¿acaso no sienten los estragos del cambio climático? Altas temperaturas y sequía que impactan negativamente las actividades productivas y el bienestar humano” externó Rubio Rocha.

Por último la investigadora señaló que todo esto lo convierte en un lugar potencial para convertirlo en una Reserva o Área Natural Protegida en donde se puedan desarrollar proyectos de investigación y conservación científica