Velan los restos de la niña Alma Delia en el campo agrícola donde fue asesinada en Navolato, Sinaloa

Navolato, Sinaloa.- El día de hoy se llevó a cabo el cortejo fúnebre de la niña Alma Delia quién a sus 6 años le arrebataron la vida en un campo agrícola en Navolato, Sinaloa. Fue justo en el lugar donde fue asesinada dónde familiares y amigos la despidieron colocándole ofrendas.

El pésame no se hizo esperar, el dolor embargó a sus seres más queridos, sobre todo el de su madre, quién aún no asimilaba todo lo ocurrido. En la agricola La Capilla reinó la tristeza, los presentes con caras casbibaja no dejaba de mirar dónde se encontraban los restos de la pequeña.

Allí permaneció durante unos minutos, ya que de acuerdo a lo mencionado en el sitio el ataúd con el cadáver de la niña Alma Delia sería trasladados al estado de Guerrero dónde finalmente sería sepultada.

Asimismo se aclamo justicia por su asesinato. Entre las peticiones algunas personas pedían cárcel al presunto responsable y que este caso no quedará impune.

De acuerdo a la autoridad sería los propios encargado de la agrícola quiénes hicieron responsables de los gastos funerarios debido a que su familia son de escasos recursos.

Cabe mencionar qué la madre de Alma Delia tuvo que contar con un traductor debido a su dialecto indígena. Por su parte la fiscalía general del estado es el organismo autónomo quién ya se encuentra esperando las horas para que un juez de control pueda judicializar el caso por el delito de feminicidio.

Cabe destacar qué se cuenta con un plazo de 48 horas para recopilar todas las evidencias y testimonios qué pesa sobre el crimen.

Del presunto responsable de que solamente se comenta es un joven de 28 años de edad, al momento de supuestamente cometer el asesinato, lesionó severamente el cuerpo de la niña con un machete luego de haber sostenido aparentemente una riña con otras personas dentro del mismo campo agrícola.