Vicefiscal aún sin poder dar datos concretos sobre hechos dolosos en Mazatlán

Mazatlán.- A 17 días de a ver asumido el cargo como vicefiscal de la zona sur del estado de Sinaloa, José Francisco López Leal, sigue recibiendo el organismo autónomo constitucional, pues no ha podio dar datos concretos de los últimos hechos dolosos en el puerto de Mazatlán.

Sigue recibiendo los pendientes

El funcionario expresó que aun sigue recibiendo las oficinas de la fiscalía región sur, pues había que recibir todo los relacionado con las investigaciones que aun continúan en proceso.

“No es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana, pues hay procesos que tienen su tiempo y las vicefiscalia a tenido, demasiado trabajo que hacer en los últimos meses, por lo que tengo que estar al corriente de todo y no olvidemos que hace un par se semanas recibí este cargo”, expresó José López.

Dijo que se esta trabajando para mejorar el departamento, para que todos los trabajadores tengan la facilidad de poder tratar con las personas, además aseguró que también se mantendrá en contacto para reuniones continuas con las rastreadoras, para ver los avances de las investigaciones y nuevos métodos de búsqueda en la cual no pongan en peligro su integridad física.

No dice nada

Con respecto a los ultimo homicidios dolos ocurridos en el puerto, el vicefiscal argumentó que las carpetas de investigación están abiertas y que se esta trabajando para dar con los responsables de tales actos.

“No puedo dar mas detalles de estas situaciones, no olvidemos que existe un derecho de secrecia y se tiene que respetar, los nuevos procedimientos es lo que nos piden no dar información hasta que el caso haya concluido y se les hará saber por medio de un comunicado de prensa”, comentó López Leal.

Sobre los hechos ocurridos en la comunidad de El Guamuchil, perteneciente a la sindicatura de La Noria al norte del puerto, “a nosotros nos compete, seguir las líneas de investigación, no podría decirte si hay, seguridad o no, en aquella entidad, porque la verdad desconozco ya que eso no nos compete como organismo autónomo a nosotros, si no a las autoridades municipales y estatales”, argumentó José Leal.

Negó que haya denuncias en contra de la Policía Estatal y que en esta semana sola se ha tenido un caso de desaparición por ausencia y no por privación de la libertad.