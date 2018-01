Vicefiscal pide se denuncien las llamada de extorsión.

Mazatlán, Sinaloa.- “Felicidades, hoy es tu día de suerte. ¿Te gustaría tener la mejor tarjeta de crédito del mundo? Presiona 8 y abre las puertas de la abundancia”, fue el mensaje que miles de mazatlecos escucharon a través de una grabación vía telefónica en sus celulares desde primera hora del jueves.

A la par que estas llamadas eran recibidas, usuarios de las redes sociales compartían con sus amistades, familiares y diversos grupos una advertencia del número de teléfono (55)-7099-1415, que los prevenía sobre los riesgos de hacer caso a lo que se escuchaba.

“Si te llaman y escuchas una grabación que te ofrece una tarjeta de crédito y te dice que si quieres más información presiones la tecla #8, ¡CUELGA!, ya que si la aprietas obtienen tus contactos y los llaman para extorsionarlos. Apenas empezó esto, pero mejor por seguridad no respondas, y avísale a tus contactos que tampoco respondan, se están dando ya muchos casos. Pasa la voz”, fue uno de los tantos mensajes que se distribuyeron de manera viral.

Sin embargo, a pesar de que la grabación fue escuchada por la mayoría de los mazatlecos, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha recibido ninguna denuncia por extorsión, razón por la cual, no se abrió ninguna carpeta de investigación.

A decir de Cruz Alejandro Flores Salazar, vicefiscal de la zona sur de Sinaloa, la comunidad civil ya se encuentra aleccionada sobre el proceder de las estafas que se realizan a través del teléfono, por lo que difícilmente podrían caer en garras de presuntos defraudadores.

“La ciudadanía ya está concientizándose en casos como estos, al no contestar los teléfonos, ya que se les ha recomendado que si es un número no común para ellos, para cualquier ciudadano, no contestarlos”, señaló Flores Salazar.