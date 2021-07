Víctima de un robo en plaza en Guasave quiso denunciar pero el MP le dijo que no procedía

Guasave, Sinaloa.- Tras ser despojada de su celular ayer y víctima de un individuo, con quien forcejeó para evitar que abriera la caja registradora de la dulcería donde trabaja y donde tenían el dinero de las ventas del día, una de las empleadas acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia formal, pero como respuesta obtuvo que era improcedente porque no recibió agresiones.

La joven, quien pidió mantener su identidad en el anonimato por su seguridad, declaró que ayer, alrededor de las 14:00 horas, arribó a las oficinas del MP, y al intentar poner la denuncia, quedó sorprendida con la negativa, argumentándole que no hubo amenazas ni agresiones contra ella.

En base a lo que comentó, de viva voz se le indicó que una forma de proceder era que dejara el celular que el supuesto hampón le había quitado, el cual recuperó minutos después del atraco, esto gracias al auxilio de unos hombres que participaron en la persecución y capturaron y amarraron al presunto responsable, a quien identificó y reconoció de ser el protagonista del atraco.

La alternativa que le dieron no la consideró viable porque el móvil lo compró hace tiempo y no tendría como comprobar que es de su pertenencia, al no tener la factura a la mano.

No sé qué querían, que me hubiera herido o qué para que pudiera proceder mi denuncia, lamentó.

Aún cuando la empleada quiso proceder conforme a ley, no pudo, y la Policía Municipal informó que al presunto señalado se le impondría una multa económica sin detallarle el monto.

El par de trabajadoras se dijeron indignadas por lo ocurrido y con desconfianza de saber que el ampon puede estar libre en cualquier momento.

A raíz de lo vivido el lunes, hoy se cerró al público el acceso a la tienda, y optaron por atender a través de una ventanilla.

Las trabajadoras detallaron que el individuo ingreso a la tienda haciéndose pasar por un cliente, pasó por los aparadores con una actitud sospechosa, detectaron que algo se introdujo en unas de las bolsas son lograr saber qué, y de repente le arrebató el celular, intentó meterla al baño y a la otra jalarla del cabello, en ese momento se desplazó a la caja registradora, pero una de ellas le impidió que sustrajera el dinero.

En la primera oportunidad una salió corriendo de la tienda en busca de ayuda y en ese momento el asaltante salió huyendo.

Fue entonces que gritaron para que lo detuvieran, alertando a comerciantes de la zona, el primero en reaccionar fue un vendedor de mangos y sandías.

Al escuchar el grito de auxilio de la joven y ver que un individuo se dio a la fuga corriendo, fue tras él, y en el trascurso de la persecución otros más se fueron sumando, y justo al pasar por un taller de tráileres, el fugitivo tomó una bicicleta que estaba recargada en la defensa de un camión de carga, y al darse cuenta el dueño del robo de la bici, también se echó a correr y lo tumbó de una patada, logrando que cayera, pero siguió su curso corriendo hasta subirse a un árbol, ahí llegaron los que lo seguían y junto con otros lo agarraron de los pies hasta bajarlo, una vez atrapado Erick "N" empezó a llorar, argumentando que venía de un centro de rehabilitación y que ocupaba dinero, y en efecto, si traía un gafete de una clínica que se ubica al norte de la ciudad, pero dicha identificación ya estaba vencida.

Fueron más de seis hombres los que apoyaron en la persecución, unos a pie y otros en camioneta, obstruyéndole el paso, y al final no les quedó otra alternativa mas que amarrarlo al ponerse agresivo y querer darse a la fuga.

Lo subieron a la camioneta, lo bajaron a las afueras de la dulcería y esperaron el arribo de las autoridades, mismas que señalaron que el caso se remitió al juez de barandilla, pero no especificaron cuál era su situación legal y si en efecto saldría bajo fianza.