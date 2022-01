Video: Casas solas y dañadas; familias huyen de drones explosivos del CJNG contra Tepalcatepec

Tepalcatepec, Michoacán.- Luego del reciente ataque con drones explosivos del Cártel de Jalisco Nueva Generación contra comunidades de Tepalcatepec, Michoacán, pobladores han decido abandonar sus casas para salvaguardarse de la violencia que la célula delictiva ejerce constantemente en el lugar. Casas abandonadas, techos perforados y destrozos, son algunos de los restos que dejó el ataque del CJNG en las comunidades de El Bejuco y La Romera, ocurrido el pasado lunes 10 de enero. Según información de Charbell Lucio para Revolución 3.0., al menos 20 viviendas quedaron con los techos de lámina destruidos, ventanales rotos y paredes perforadas por las balas de grueso calibre y los explosivos tipo C-4.

Fue el anterior lunes que circularon videos sobre el momento exacto en que un dron con cargamento explosivo cae desde el aire contra un campamento de habitantes de la comunidad de El Bejuco, Tepalcatepec. Al momento, se observa cómo los pobladores que se encontraban en el lugar, corren al sonar del impacto del primer explosivo, para después darse cuenta del aumento de las cargas de C4 que detonan en la zona. Se supo que el dron que grabó el ataque, fue derribado por los pobladores y por autoridades locales. El saldo fue de un lesionado.

En respuesta, pobladores de El Bejuco y La Romera optaron por retirarse, abandonando sus propiedades y pertenencias para evitar ser asesinados. Asimismo, varias imágenes de los estragos del ataque circularon en redes sociales, donde también se observa un puesto de control de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. De acuerdo con los primeros reportes, los ataques se atribuyen, presuntamente, al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de habitantes y autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán.

Cabe señalar que no es la primera vez que las familias de Tepalcatepec han huido del lugar, dejando sus casas, tierras y trabajos. En la reunión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Michoacán, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza expuso los resultados de la violencia que el CJNG ha implementado en el municipio, razón por la que más de tres mil habitantes del municipio han sufrido desplazamientos forzados. Aseguró que, desde su toma de protesta en 2021, los habitantes de Tepalcatepec han estado bajo un constante asedio de los criminales, con el fin de expulsarlos de sus hogares.

Al respecto, la mandataria dijo que las autoridades estatales han hecho caso omiso al problema del municipio de Tierra Caliente: “En todas las dependencias he metido muchísimo papeleo; espero tener respuesta lo antes posible. Pero lo que más me aqueja es la inseguridad de Tepalcatepec. Es el único municipio en el que tenemos más de 3 mil desplazados”, aseguró la mandataria. Además, hizo un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, “Quiero invitarlos a que me ayude el gobernador; ojalá y se los pudiera llevar (a las víctimas de desplazamientos) a Morelia, rentarles casa, darles comida, porque en Tepalcatepec ya no podemos más”, manifestó Laura Mendoza.