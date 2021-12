Apatzingán, Michoacán.- Una importante cantidad de pirotecnia explotó en una bodega presuntamente clandestina en Apatzingán, Michoacán. Apenas comenzaba la tarde de este lunes cuando vecinos de la colonia Palillera reportaron una fuerte explosión sobre la avenida Lázaro Cárdenas en ese municipio. Al momento, varios videos del siniestro comenzaron a circular en las redes sociales, donde se observa el instante cuando un fuerte estruendo hace retumbar las calles, mientras una nube de humo se expande por doquier y las personas de los alrededores corren para salvaguardarse.

Al lugar, arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos en coordinación con el departamento de Inspectores, quienes se encontraron que al interior de una vivienda había varios juegos de pirotecnia, presuntamente ilegales. Enseguida, se realizó el acordonamiento de la zona mientras que personal de Bomberos combatían el fuego que terminó con una habitación completamente destruida. Según se informó, el mismo propietario de la casa dijo desconocer que su hijo había introducido los objetos explosivos al lugar, por lo que le sorprendió por completo lo ocurrido.

A decir de los socorristas, al momento de la explosión no había personas dentro del inmueble, por lo que no se tiene reporte de víctimas, sin embargo, los daños materiales son considerables. De lo ocurrido se dio parte a las autoridades competentes, quienes habrán de continuar con las respectivas investigaciones para determinar responsabilidades, ya que se presume que el material almacenado no contaba con la licencia respectiva, ya que toda venta de pirotécnica debe cumplir con un permiso de polvorín emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo anterior, el gobierno de Apatzingán hizo un llamado a los comerciantes que se dedican a la comercialización de pirotecnia para que se conduzcan en el marco de la legalidad siempre cumpliendo con los protocolos y permisos de la Sedena y Protección Civil, en ese contexto el gobierno que encabeza José Luis Cruz Lucatero aseguró que vigilará se cumplan dichas normas establecidas para evitar contingencias como el de este día.