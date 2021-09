Vinculan a exsecretario de Gobierno y a ex fiscal de Jalisco a "tráiler de la muerte"

Jalisco.- En la audiencia en la que se vinculó a proceso al exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, por el caso del tráiler con cadáveres de personas no identificadas que circuló por la Zona Metropolitana de Guadalajara en 2018, se resolvió que varios testigos también señalaron como responsables al exsecretario de gobierno, Roberto López Lara; al ex fiscal Raúl Sánchez Jiménez, y a la ex fiscal central, Marisela Gómez Cobos.

Durante el debate entre la defensa y el Ministerio Público, cuyos videos reveló uno de los abogados del ex director de IJCF, se exhibió que luego de dos años de acumular cuerpos en un contenedor de tráiler con refrigeración, el cual se encontraba ubicado en los patios de dicho instituto, ni las autoridades estatales ni los directivos del mismo sabían qué hacer con el mismo.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Octavio Cotero Bernal ejerció presión a las autoridades estatales amenazando con sacar el tráiler con cuerpos para dejarlo frente a Casa Jalisco, Palacio de Gobierno o la Fiscalía del Estado.

En tanto que la defensa del ex titular del ICJF aseguró que este nunca dio ordenes para que se sacara la unidad pesada e, incluso, puso en entredicho que este estuviera cargado con cuerpos.

Aunado a ellos el equipo de litigantes de Cotero Bernal sostuvo que, de acuerdo con las declaraciones del director de Recursos Materiales de la Fiscalía, Marco Antonio de la Cruz, y el coordinador general de Administración y Profesionalización de la Fiscalía, Bernardo Arzate Rábago, fue la ex fiscal central, Marisela Gómez, quien autorizó la salida del tráiler del IJCF para llevarlo a un bodega privada en Tlaquepaque.

Tras trasladarlo allí, este debía ser llevado a la bodega de evidencias de la Fiscalía en la Zona Industrial de Guadalajara, tras ello a un predio baldío en Tlajomulco, posteriormente de regreso a la bodega y, por último, devuelta a los patios del ICJF.

Los abogados expusieron, también, que de lo declarado por Marisela Gómez Cobos se desprende que de todo ello tuvo conocimiento el ex fiscal Raúl Sánchez López Lara, quien fue el que mandató que el vehículo volviera al IJCF.

Por este caso, hasta el momento, han sido vinculados a proceso Cotero Bernal, el ex director del Servicio Médico Forense, así como Yolanda Salomé Santiago Villela, encargada de arrendar los tráileres con cajas refrigerantes en la que se almacenaron los cadáveres.