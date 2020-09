Vinculan a proceso a 11 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación

Michoacán.- La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo de un juez de Control del estado de Michoacán, la vinculación a proceso en contra de 11 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos el pasado 7 de septiembre en un enfretamiento en el municipio de Aguililla en Michoacán.

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se obtuvo la vinculación de 11 personas por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego sin licencia, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

De acuerdo a la información de la FGR, los detenidos fueron identificados como Fernando "C", Marco "H", Iván "Q", Kevin "M", Brandon "C", Jorge "C", Marcos "L", Arturo "L", Víctor "C", Brandon "G" y Francisco "G".

La detención se dio el 7 de septimebre por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes al realizar labores de vigilancia en el municipio de Aguililla, Michoacán, observaron a varios hombres afuera de un domicilio portando armas de fuego, quienes abrieron fuego en contra de los oficiales.

Los elementos de la Sedena entraron en persecución y lograron la detención de 11 presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y aseguraron armamento, entre estos cartuchos, siete armas largas y un fusil Barret capaz de penetrar blindajes, así como varios explosivos.

Ante esto, con base en los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de los 11 detenidos por los delitos en mención, todos con agravante del artículo 164 Bis del Código Penal Federal (cuando se cometa algún delito por pandilla).

Se fijaron dos meses de investigación complementaria e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que quedaron internos en el CERESO Lic. David Franco Rodríguez, en Morelia, Michoacán.