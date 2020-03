Vinculan a proceso a papá del 'Marro'

Ciudad de México.-Rodolfo Juan "N", padre de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", fue vinculado a proceso por el delito de robo equiparado.

Durante la audiencia que duró más de seis horas, el juez también determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa durante dos meses en lo que se desarrolla la investigación complementaria.

Según medios locales, aunque el delito no amerita prisión preventiva de oficio, sin embargo, el juzgador la concedió debido a que el detenido no garantizó su comparecencia o presencia durante el proceso al no precisar un domicilio, mentir sobre su estado civil y cambiar su nombre.

La audiencia, que duró más de seis horas, se desarrolló en la Sala de Oralidad 3 del Poder Judicial del Estado en Celaya.

El padre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido el 5 de marzo en Celaya mientras conducía un automóvil robado.