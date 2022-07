Vinculan a proceso a presunto feminicida de Loreto, de Choix, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Jesús Trinidad C, de 36 años, fue vinculado a proceso por un Juez de Control, como probable responsable de cometer el delito de feminicidio de Loreto P, de 72 años, ocurrido el lunes en la mañana, en la colonia La Higuerita en Choix, Sinaloa.

La audiencia inicial estaba programada a las 11:00 horas en la sala B, de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, pero por cuestiones técnicas empezó a las 11:38 horas. La audiencia fue encabezada por el Juez de Control, Nicanor Barajas.

El Juez de Control, minutos antes de llevar a cabo la audiencia inicial le preguntó al imputado que si qué día era hoy, a lo que Jesús Trinidad C, contestó que no sabía, que él no fue a la escuela. Ante ese señalamiento, Nicanor Barajas, les dijo a los representantes de la Vicefiscalía zona norte, que existía la posibilidad de aplazar la audiencia si eran necesario aplicarle un examen psiquiátrico o psicológico al sospechoso de cometer el feminicidio para no violentar sus derechos y el debido proceso.

Sin embargo, la parte acusadora así como el abogado defensor le dijeron al Juez de Control que Jesús Trinidad C, estaba enterado de lo que hizo y las acusaciones en su contra, por lo que el Juez de Control aceptó que todo iniciara la audiencia.

En los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación del agente del Ministerio Público que fueron recabados el día de los hechos mencionan que el lunes 11 de julio a las 07:50 horas, Jesús Trinidad, ingresó al domicilio donde estaba Loreto P; exactamente en la cocina y sin darle oportunidad de defenderse, presuntamente la agredió con un machete que portaba, la mano derecha de la víctima, fue cercenada, así mismo tres dedos de la mano izquierda, la dama pidió ayuda, pero otros machetazos la quitaron la vida. Exactamente fueron 14 lesiones en cabeza y el cuerpo. Una de estas fue en el cuello y eso le provocó que Loreto P se desangrara.

Te recomendamos leer:

Una joven que escuchó los gritos acudió a la cocina y miró al sujeto con el machete, a un lado estaba el cuerpo de Loreto P, ella estaba ya sin vida. El sujeto salió caminando y se dirigió a una zona enmontada. Otro familiar de la víctima llegó al inmueble, pero era demasiado tarde.