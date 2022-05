Vinculan a proceso penal a policía de Irapuato, acusado de asesinar a su hijastro Juan David

Irapuato, Guanajuato.- Ya fue vinculado a proceso penal el policía municipal de Irapuato, Guanajuato, Miguel Ángel “N”, fue inculpado por los delitos de desaparición cometida por particulares y de violencia familiar, hacia su hijastro Juan David de 11 años de edad quien está reportado como desaparecido.

La madre del menor Juan David, la señora Reyna Bonilla denunció públicamente ante medios de comunicación, que su pareja sentimental le quitó la vida a golpes al pequeño Juan David dentro del domicilio, la versión de la Fiscalía General de Guanajuato, señala que de acuerdo con las investigaciones realizadas por peritos el pasado 13 de mayo del 2022, entre las 00:00 y las 01:00 horas, Miguel Ángel “N”, policía activo del municipio de Irapuato, se encontraba en el Fraccionamiento Urby Villas del Rey, en la ciudad fresera.

En un comunicado de prensa de la Fiscalía señala que el acusado, quien se desempeñaba como policía municipal y era padrastro del menor de once años de edad, le indicó a su pareja Reyna María de los Ángeles “N”, madre del menor, que se mantuviera acostada en la cama; momentos después el acusado ingresó a la recamara del menor, a quien despertó bajo engaños para sacarlo del inmueble, pese a que intentó oponerse, “No Ángel, tengo sueño”, le decía a su padrastro.

Al filo de las 04:30 horas, el padrastro Miguel Ángel “N” regresó al domicilio sin el menor, bajo el argumento de que se había ido corriendo sin saber su paradero, motivo que no fue convincente para la progenitora de la víctima ya que el policía llevaba alrededor de un año ejerciendo violencia verbal y física en contra del menor.

Madre de Juan David confiesa que el padrastro asesinó al niño y sacó su cadáver en bolsas negras del domicilio:

Reyna Bonilla , Madre del menor de edad Juan David

La madre del menor de edad, Reyna Bonilla, delató el temor que sentía por las amenazas de muerte del policia Miguel Ángel "N" y confesó que fue él quien le quitó la vida al adolescente:

“Cuando él le quita la vida a mí me tenía encerrada, amenazada que si salía iba a llevarse a mis niños, me encerró en un cuarto, no se escuchaba mi niño, lo empezó a golpear, cuando yo vi ya lo tenía en el suelo, golpeado, todavía estaba consciente, lo vi, lo agarré del estómago para ver si todavía tenía pulso y sí tenía pulso”, confesó la madre a medios de comunicación

La madre pidió perdón a su hijo:

“Dónde quiera que esté, que me perdone por no haberlo defendido”, expresó Reyna Bonilla

En repetidas ocasiones, el niño Juan David recibió golpes con el puño cerrado en la cara y el cuerpo, así como patadas por parte de su padrastro; dichas agresiones le provocaron una herida considerable en la cabeza y diversas partes del cuerpo que el padrastro suturó con hilo de costura.

El día 15 de mayo, la Fiscalía General de Guanajuato recibió la denuncia por la desaparición del menor, debido a que en los días anteriores el acusado disuadió a su pareja de dar parte a las autoridades sobre la desaparición de la víctima, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero. Un agente del Ministerio Público fue asignado al caso para dar dirección y seguimiento jurídico a la investigación.

El miércoles 25 de mayo una jueza argumentó que se tenían las pruebas suficientes para vincular a proceso penal a Miguel Ángel “N”, policía del municipio de Irapuato, presunto responsable de la desaparición de Juan David. Por ahora diversos colectivos y autoridades de la Fiscalía General de Guanajuato y municipio buscan el cuerpo del adolescente, pero hasta el momento no hay datos ni rastro de su paradero.