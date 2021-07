Violencia familiar, homicidios y lesiones no dan tregua en México este 2021

México.- Los mexicanos han vivido durante este 2021 los efectos de la violencia desde el hogar, hasta la calle en actividades cotidianas. Los propios datos oficiales dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional e Seguridad Pública, con fecha de enero a mayo del 2021, muestran un incremento mes tras mes en delitos por violencia familiar, homicidios, lesiones y narcomenudeo.

Analizando los datos en un comparativo anual de 2018 al 2020, se encontró que México mantiene, además, una inestabilidad en el combate a la violencia, ya que si bien durante los últimos tres años delitos como homicidios, lesiones y robo total registraron descensos; otros más, como la violencia familiar, el narcomenudeo y el feminicidio, aumentaron año con año.

Constante incremento

La violencia familiar orilla cruelmente a vivir desde el hogar el maltrato físico y psicológico perpetrado por un integrante de la familia hacia uno o más del resto de los integrantes. Los casos en México se mantienen al alza rumbo a los cuatro años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En un análisis a las cifras oficiales, se encontró que en 2018 se registraron en México 180 mil 187 casos, para el 2019 esa cifra incrementó en casi 30 mil casos, alcanzando 210 mil 188; mientras que en 2020 ocurrieron 220 mil 031 casos. Para el reciente reporte de la autoridad, con datos de enero a mayo del 2021, se denunciaron 106 mil 603 casos. En enero fueron 17 mil 399; en febrero, 18 mil 206; en marzo, 23 mil 711; en abril, 23 mil 389, y en mayo, con el número más alto, 23 mil 898 denuncias. En Sinaloa se pasó de tener 3 mil 800 denuncias por violencia familiar en 2018 a 4 mil 460 en 2019 y 5 mil 138 en 2020. En la suma de los casos de enero a mayo del 2021 para el estado se registraron 2 mil 526 denuncias; 339 en enero, 482 en febrero, 560 en marzo, 536 en abril y 549 en mayo.

Los feminicidios también han incrementado durante el Gobierno de AMLO, con base en las cifras oficiales. En 2018 se registraron 893 casos, en 2019 fueron 945 y durante el 2020, 948 casos. De enero a mayo de 2021, la autoridad reportó 412 casos a nivel nacional. En Sinaloa, el Gobierno federal estimó para este mismo periodo de tiempo en el año presente, 13 casos de feminicidios.

Sin embargo, en el análisis anual para Sinaloa, este delito sí ha disminuido. En 2018 se reportaron 48 casos, en 2019 fueron 37 y en 2020 se registraron 26.

El delito de narcomenudeo, de acuerdo con las cifras oficiales, ha incrementado en las denuncias. En un comparativo anual se encontró que durante el 2018 ocurrieron 58 mil 588 denuncias; mientras que para el 2019, esa cifra subió en más de 10 mil casos, alcanzando 70 mil 274 denuncias.

En el 2020, el total anual también fue al alza, con 76 mil 741 casos. Por el contrario, en el caso de Sinaloa, de forma oficial, se registró un drástico descenso de casos. En 2018 ocurrieron 793 eventos, en 2018 fueron 614 y para el 2020 se registraron 269 denuncias. Durante el último reporte del Secretariado Ejecutivo, hasta mayo del presente año se registraron 76 casos en Sinaloa.

Problema complejo

El Dr. Cutberto Hernández Legorreta, experto en gobernanza y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel “C” de Conacyt, área V-Ciencias Sociales, explicó en entrevista para EL DEBATE que la violencia en México es estructural, y debe entenderse no solo en su dimensión de seguridad, sino también a partir de otros factores, como el económico, que detona la falta de oportunidades; el político, ligado cada vez más a intereses personales que a resolver problemas del espacio público. Esta situación, dijo, se incrementó en el momento en que el Estado se convirtió en administrador y no en un Estado gestor del espacio y dinámica social de lo público.

El investigador mencionó que, evidentemente, las estadísticas demuestran que la violencia estructural se manifiesta a través de delitos tanto comunes como de fuero federal y apuntó que poco se han interesado en observar la complejidad del fenómeno.

En cuanto al análisis de estadísticas, se observa una tendencia de homicidios en 2021 entre dolosos y culposos que ha ido en aumento. De enero a mayo suman 18 mil 715 sucesos. En enero se registraron 3 mil 630 eventos y se mantuvo hasta abril en 3 mil 803 casos. Ya para el mes de mayo, esas cifras se superaron, subiendo a 4 mil 024 eventos.

No obstante, en un comparativo a nivel nacional en los últimos tres años, los homicidios registrados por la autoridad sí han disminuido. En 2018, se registraron 44 mil 488, en 2019 fueron 44 mil 860 y para el 2020 se registraron 43 mil 265. En el caso de Sinaloa, las cifras oficiales han variado durante el 2021. En enero se registraron por la autoridad 118 homicidios; en febrero, 94;en marzo, 100; en abril, 83, y en mayo, 132, este último mes con la cifra más elevada.

En total, van registrados 527 eventos de enero a mayo de 2021. En los últimos tres años, en Sinaloa los homicidios también han disminuido. En 2018 se registraron mil 608 casos;en 2019, mil 404 casos, y en 2020, mil 313 casos.

Lesiones

Los delitos por lesiones registradas en México sumaron 83 mil 626, evidenciando mayormente un incremento mes tras mes de enero a mayo del 2021. De forma específica, se observa que en enero se registraron 13 mil 503 lesiones, mientras que para abril se registraron 18 mil 268 casos. Ya en mayo, la cifra se elevó a 19 mil 059 casos.

En contraste, el comparativo anual del 2018 al 2020, registró un decremento en este delito. En 2018 se observan 198 mil 537 casos; en 2019, 210 mil 546 casos, y en 2020, 182 mil 001 lesiones.

En Sinaloa, durante el 2021 las lesiones han sumado mil 475 casos. Febrero, con 295 casos y mayo con 324 fueron los meses de mayor incidencia. Además, en los últimos tres años, este delito ha incrementado en la región. De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno federal, en 2018 se registraron 2 mil 500 casos; en 2019, 2 mil 734 y en 2020, 2 mil 922 casos.

Delitos que sí han disminuido

El robo total en México y Sinaloa ha tenido una importante disminución. A nivel nacional pasó de registrar de forma oficial 810 mil 062 casos en 2018 a 604 mil 275 casos para el 2020. De enero a mayo del 2021, este delito suma en el país 243 mil 450 casos. En Sinaloa, en 2018 el robo total fue denunciado 8 mil 608 veces, mientras que para el 2020 ocurrió en 6 mil 660 ocasiones. En el reporte de 2021, hasta mayo, el delito en Sinaloa suma 3 mil 170 casos oficiales.

De enero a mayo del 2021, en México se registraron 11 mil 404 casos de abuso sexual. En este periodo, marzo fue el mes con más casos, alcanzando 2 mil 850. En 2020, sin embargo, la autoridad reportó una disminución en los casos denunciados, con 22 mil 377 eventos, mientras que en 2019 fueron 23 mil 660 y en 2018 se denunciaron 18 mil 875 casos. En Sinaloa, el abuso sexual ha incrementado de forma consecutiva los últimos tres años. El Gobierno mantiene el registro de 294 casos en 2018, 324 para el 2019 y 359 para el 2020. Durante el presente año, hasta mayo, se han registrado 170 casos de forma oficial.

Estrategias nacional y local

El experto en gobernanza, Cutberto Hernández, subrayó lo que le ha faltado a las estrategias de seguridad para lograr una constante reducción y no una inestabilidad de los casos. Comentó que, sin duda, un trabajo coordinado a través de prácticas desde la gobernanza, es decir, el desarrollo de un enfoque de gobernanza compartida entre lo nacional y lo local, buscando reducir los niveles de criminalidad.

Analizó para Debate que es evidente que quienes mejor conocen la dinámica delincuencial son los Gobiernos locales y consideró que ellos debieran estar estratégicamente posicionados para dar respuestas a las demandas de los ciudadanos. “Ellos conocen las amenazas que afectan cada rincón y a cada vecino de la colonia, pero también requiere de un andamiaje del Gobierno nacional (federal) que asuma sus responsabilidades vengan o no en los marcos normativos”, explicó.

Andrés Manuel López Obrador dijo que se encuentra prácticamente en la mitad de su mandato y, en ese sentido, Cutberto Hernández Legorreta destacó que, sin duda, el Gobierno federal tiene que contribuir a construir capacidades para que los actores clave puedan actuar (Gobiernos municipales y estatales) y, sobre todo, apoyarlos cuando el crimen desborda sus capacidades locales hacia un mismo objetivo: la reducción del crimen y la violencia, “en esto los colores de los Gobiernos debe ser superado por objetivo del bien común”, apuntó.

Profesionalizar a policías

A su vez, consideró que generar políticas públicas de inclusión social es fundamental, pero también lo es una mejor gestión de los elementos policiales. Según opinó, para nadie es desconocido que es necesaria la presencia policial para prevenir y controlar el crimen, al desatacar que son ellos quienes mejor conocen su dinámica, sus actores y sus desafíos.

No obstante, Hernández Legorreta enfatizó que es necesario superar la rancia pugna en donde los Gobiernos locales culpan a las Policías si hay mucha delincuencia, y los policías culpan la falta de apoyo de los gobernantes. Destacó que, lamentablemente, ninguna de las partes se quiere hacer responsable y eso es necesario superarlo. “Me parece que la Guardia Nacional tiene ese mandato, sin embargo, es necesario gestionar voluntades locales y federales para hacer frente a los intereses de grupo y hacer efectiva la cooperación en favor de la seguridad ciudadana”.

Añadió que esto requiere de una profesionalización tanto de los Gobiernos y sus burocracias como de los cuerpos policiales y dejar la simulación sería un buen inicio. No obstante, el especialista opinó que eso no va a pasar porque no existe voluntad política, por el contrario, dijo que existe mucho dinero y mucha tinta en descalificar la gestión gubernamental en sus tres niveles.

Para entender...

México, con más de tres cárteles

Durante su tercer informe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador indicó que “ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el Cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato los que ya habían, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra”.

Estas declaraciones despertaron muchas críticas entre quienes le acusaron de ser impreciso y de minimizar el problema. Ante esta situación, el 2 de julio, aceptó que existen más de tres cárteles del narcotráfico en el país, aunque descartó que en lo que va de su Mandato hayan surgido nuevos grupos delictivos. “Sí, cómo no (hay más de tres), y tampoco es que no haya Estado”, aseveró.

El mandatario aceptó que existen enfrentamientos entre estos grupos, aunque aseguró que estos se dan solamente en algunos estados del país. “Tiene que ver con estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando entre ellos”, insistió. Con información de EFE.

Feminicidio

Luego de que durante sus primeros años de Gobierno Andrés Manuel López Obrador no reconociera el incrementó de feminicidios en el país, durante su tercer informe, el mandatario apuntó que hay un aumento del 14 por ciento en este delito.

Guardia Nacional, dos años de simulación: Causa en Común

Contrario a lo manifestado por el presidente y su equipo durante años, en junio del 2019 inició operaciones la Guardia Nacional, no como cuerpo civil, sino como corporación militarizada. A dos años del inicio de sus operaciones, la Guardia Nacional es una simple extensión de las Fuerzas Armadas, lo anterior fue destacado por la organización Causa en Común.

Además, señala que la Guardia Nacional viola la ley, no solo por su carácter militar, sino por incumplir disposiciones esenciales para cualquier corporación de seguridad civil, como son las relativas al control de confianza. Causa en Común destacó que, de acuerdo con información pública, la Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad pública con un mayor incumplimiento en este rubro, con menos de un 10 por ciento de su personal operativo con el certificado correspondiente.

“Además, es notoria la desinformación y opacidad con la que se conduce, pues fuentes oficiales han brindado información contraria e incompleta respecto a sus procesos de creación, integración, operación y despliegue”, señala.

En su mensaje, Causa en Común apuntó que seguirán insistiendo en que el país no requiere despliegues militares, sino policías con atribuciones y capacidades de investigación, de vinculación ciudadana y apoyados en una auténtica política de prevención.

Los Datos

Matanza

Una matanza de civiles al azar se suscitó en Reynosa, Tamaulipas, el pasado mes de junio, dejando por lo menos 18 fallecidos. De acuerdo con la autoridad, se trata de un grupo delincuencial que, a bordo de vehículos, mató a los ciudadanos conforme avanzaba en su camino.

Autodefensas

A finales de junio, un grupo de 3 mil productores de aguacate y zarzamora en Michoacán organizaron un grupo de autodefensas, cansados de la extorsión del crimen organizado. Vestidos con armas y encapuchados, destacaron que la región es la número uno en producción de aguacate, información que conoce la delincuencia.