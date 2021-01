Virus preso: el año de la Covid-19 en las cárceles de México

México.- Una vez que la Covid-19 hizo su primera aparición en los centros penitenciarios de México, los contagios no han podido cesar. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, casi cinco de cada diez reclusorios administrados por los gobiernos estatales y el federal ha tenido al menos un caso positivo.

Lo anterior en un panorama en el que tanto la CNDH, organizaciones civiles y las propias familias han detectado inconsistencias y omisiones para desarrollar una política sanitaria que proteja tanto a los reclusos como a los empleados del sistema, convirtiendo a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación del virus Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su último reporte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce las debilidades y retos de los centros penitenciarios del país y señala la carencia de instalaciones para atender emergencias derivadas del virus, protocolos de visita, así como la omisión en información respecto a las pruebas Covid-19 realizadas por las autoridades a sus reclusos.

Los contagios y muertes

Según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la que El Universal tuvo acceso, destaca que en total fueron 138 prisiones donde hubo al menos un caso de Covid-19 durante este año. Esa cifra equivale a 47 por ciento de las 291 cárceles registradas por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Detalla así que la epidemia de Covid-19 en México afectó a casi cinco de cada diez reclusorios administrados por los gobiernos estatales y el federal.

La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) mantiene un monitoreo de la pandemia en centros penitenciarios con base en información oficial y el reporte de los medios de comunicación. Hasta el 15 de diciembre, su última actualización, estima una suma de 3 mil 779 contagios y 342 defunciones por Covid-19. Además, señala que durante el periodo de contingencia sanitaria se han registrado 20 incidentes de violencia en los centros.

De forma específica, indica que 3 mil 301 personas privadas de la libertad han sido contagiadas y 478 custodios o personal penitenciarios. De las defunciones, la ONG señala que 272 corresponden a presos y 70 a custodios. Durante el periodo de COVID-19 también se han otorgado 3 mil 972 libertades.

En Sinaloa, de acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, se han registrado 78 contagios, de ellos 65 corresponden a reclusos y 13 a personal penitenciario, hasta su último reporte del 15 de diciembre. En Sinaloa, la organización registró una muerte.

Entre las entidades con mayor incidencia de casos Covid-19 se encuentran Campeche con 146, Chihuahua con 228, Jalisco con 303 y Puebla con 365 casos.

El mayor número de muertes registradas apuntan a los estados de Baja California con 38, Ciudad de México con 81, Estado de México con 33, Puebla con 43 y Veracruz con 28 (el mapa completo puede encontrarse en el siguiente micrositio https://asilegal.org.mx/mapa-penitenciario-covid-19/).

La organización informó que se tomó la decisión de no incluir casos sospechosos o mociones de las autoridades por buscar liberar personas.

Virus tras las rejas

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su último reporte sobre Covid-19, se ha identificado que en diversos centros penitenciarios del país se carece de los insumos médicos e infraestructura médica especializada y hospitalaria para enfrentar este tipo de contextos emergentes; por ello, de manera enfática, señala que debe actuarse urgentemente para que se adecuen y doten a estos centros penitenciarios.

Añade que es indispensable homologar criterios para la adquisición y aplicación de pruebas a Covid-19 destinadas específicamente para la población penitenciaria en el país. Al respecto, agrega que deben elaborarse lineamientos que definan el procedimiento a seguir para la aplicación de estas en todos los centros penitenciarios.

"Resulta contrastante la información recibida por algunas autoridades penitenciarias y de salud estatales, en el sentido de que no habían aplicado prueba alguna hasta la fecha de la elaboración del presente informe. Mientras otros estados han aplicado un número considerable de pruebas como medida preventiva para evitar contagios al interior de los centros», indica el documento de la tercera visitaduría general del organismo autónomo.

Cabe destacar que los centros penitenciarios de Sinaloa no indicaron a la CNDH el número de pruebas Covid-19 aplicadas a sus internos, refieren que «no son del ámbito de su competencia".

Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que en coordinación institucional con el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus competencias, así como en cooperación con autoridades corresponsables, se debe adecuar urgentemente en planes de prevención y emergencia de acuerdo a las condiciones que prevalecen, con perspectiva de género y no discriminación, especialmente de aquellos grupos en especial situación de vulnerabilidad, así como de aquellas que padezcan enfermedades crónicas, adultos mayores, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijos en dichos centros penitenciarios, a fin de dotar de recursos humanos y materiales carentes en dichos centros, realizar protocolos o adecuar los existentes.

Preocupa al organismo, ante el escenario que se enfrenta, que no han podido instalarse y consolidarse en todos los estados del país, las comisiones intersecretariales mandatadas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyas funciones en estos momentos jugarían un papel importante para promover y garantizar los distintos ejes de la reinserción social al interior y pospenales y una adecuada coordinación a nivel federal y local en la homologación de programas, servicios, medidas o políticas públicas a favor de las personas privadas de la libertad y de aquellas que han obtenido su libertad.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, exhortó a su vez al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud y a los tres niveles de Gobierno destinar los recursos necesarios que garanticen dosis suficientes de vacunas contra el Covid-19 en los centros penitenciarios, una vez que estén disponibles en el país.

Organizaciones

Desde el inicio de la pandemia, Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización civil Reinserta, que trabaja en apoyo a reos, hombres, mujeres, adolescentes y niños de las cárceles mexicanas, señaló en entrevista para Debate, que el sistema penitenciario en México no está diseñado para ninguna pandemia. Sostuvo que desde hace años el acceso a la salud ha generado deficiencias importantes en los sitios de reinserción.

Además, vía telefónica, precisó para esta casa editorial que por más que se tomen medidas preventivas contra el Covid-19 se quedan solo en eso, porque no puede haber medidas absolutorias dentro del sistema. Entre los ejemplos, manifestó el flujo del personal de guardia y custodia que entra y sale del establecimiento pudiendo llevar a los presos el virus.

Niño de Rivera destacó a su vez que el autogobierno que existe en los penales puede ser un gran problema a la hora de cesar las visitas como medida de prevención: "Estados con autogobierno tienen visitas cuatro veces a la semana. No puedes llegar a decir se cancela la visita. Si ellos dicen que no, entonces corres el riesgo de que te amotinen. Creo que es una sentencia de muerte, básicamente", lamentó.

A lo anterior sumó que normalmente es la familia quien provee de comida desde fuera, y tampoco es viable para el sistema cerrarles las puertas, por la dificultad que le representaría a la autoridad alimentar a tantas personas. "Ciertas organizaciones y activistas han salido a declarar que es importante que dentro de las medidas que se puedan generar sea quizá sacar de la cárcel a aquellas personas que están por delitos no graves, o cuyos casos sigan en proceso por delitos no graves, pero son medidas que no se han querido implementar, creo que hay una negligencia en materia de justicia para poder prevenir una situación catastrófica, pero también es difícil de enfrentar", opinó.

¿Cómo cumple Sinaloa?

En Sinaloa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó hasta su último reporte que la población total es de 2 mil 517 reclusos, de los cuales 4 mil 346 son hombres y 171 mujeres. La capacidad de instalación es para 6 mil 616 reos. Entre la población vulnerable se registraron 77 indígenas, 120 con padecimientos mentales e inimputables, 131 adultos mayores, 600 con alguna discapacidad/patología, y 32 extranjeros.

Por Covid-19, el organismo autónomo registró que Sinaloa aplicó medidas generales contra el Covid-19 al personal, informativa, uso de antisépticos, detección y atención, tanto a los reclusos como al personal penitenciario y familiares.

Las medidas habrían sido armonizadas con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, las Reglas Mandela y las Directrices de la Organización Mundial de la Salud. Además, detalla que de los tres protocolos disponibles: protocolo propio, protocolo Conferencia Nacional y Protocolo Jalisco, solo se aplicó el protocolo de la Conferencia Nacional con mecanismo de instrucción.

Rebrotes e influenza

Ante la preocupación de un rebrote por el fin y el inicio de año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, y a sus homólogos encargados de los sistemas penitenciarios en el país, a adoptar las medidas cautelares correspondientes para reforzar todas las acciones, gestiones y medidas preventivas que eviten, en la medida de lo posible, un repunte de contagios de Covid-19 en los centros penitenciarios.

El documento DGC/355/2020 señala que el pasado 27 de octubre del 2020, se enviaron estas medidas considerando que, en meses pasados, entre los grupos de atención prioritaria mayormente afectados estuvieron las personas privadas de su libertad, que obedece a las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que se encuentran con respecto al resto de la población y que, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades competentes para mitigar el número de contagios, se constató la necesidad de aumentar las medidas encaminadas a la prevención de la población privada de la libertad.

La Comisión Nacional también solicitó que se garantice el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para todas las personas que permanecen al interior de centros penitenciarios, incluidas hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que viven con ellas y todo el personal que labora al interior de estos centros en el país.

Lo anterior se derivó de las consideraciones que se tomaron de acuerdo con el Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020 emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana 1- 2020. Hasta esa fecha se confirmaron mil 212 casos positivos de influenza, 617 de AH3N2, 434 de AH1N1pdm09, 123 de tipo B y 38 de influenza tipo A. Además, por este motivo, se registraron 45 defunciones positivas a influenza, 21 por AH1N1pdm09, 18 por AH3N2, 5 por influenza A y 1 de influenza B en el país.