Viven pánico vecinos de Real del Valle tras detonaciones con dinamita de constructora en Mazatlán

Sinaloa.- Momentos de pánico y de desperación vivieron la tarde del jueves vecinos del Fraccionamiento Real del Valle, al haber realizado detonaciones con dinamita una constructora en cerro a espaldas de dicho asentamiento en Mazatlán, Sinaloa.

“Se escucho muy fuerte la explosión pensabamos que era como un temblor, se cimbró muy fuerte el piso, yo estaba por el área de la alberca y ahí me refugié a esperar que todo volviera a la calma, y después se vino todo el polvo y las piedras, cuando llegué a mi casa noté algunas cuarteaduras en la barda del patio y pues ahí quién se va hacer responsable, quedó de venir personal de Protección Civil a realizar peritajes y vea la hora no han llegado”, comentó una vecina de las muchas afectadas residentes del coto 17 del Fraccionamiento Real del Valle.

Eran aproximadamente las 13:06 cuando de manera repentina se escuchó una fuerte explosión y la tierra se empezó a cimbrar, unos segundos después se sintió de nueva cuenta otra detonación por lo que los vecinos se salieron de sus casas ante el temor que pudiera caerles los techos encima, el polvo y las piedras empezaron a caer a la calle donde se encontraban la mayoría de lo habitantes.

“Nombre oiga, yo cuido a una señora ya mayor de unos 80 años, cuando se escucho el ruido muy fuerte se me puso mala, le subió la presión hasta 200, la verdad se escucho muy feo el ruido y de pronto el polvo y las piedras cayeron aquí en la calle, en la barda se cuartearon las paredes, haber quien se va hacer responsable, fueron dos tronidos muy fuertes la verdad”, mencionó una señora encargada de cuidar a una vecina del fraccionamiento.

Son alrededor de 10 viviendas en ese coto que se encuentran edificadas pero aproximadamente un 50 por cierto sufrieron daños en su estructura tanto en la barda perimetral, techos, paredes y fachada.

“Yo estaba con mi niña viendo la tele cuando de pronto se escuchó un fuerte ruido y la casa se empezo a mover como si hubiera sido un temblor, mi niña se me asustó mucho que ya no quiere quedarse en la casa, la verdad me da mucho miedo que la barda se caiga y cause daños, mire esa barda también tiene daños, nos informaron que desde las 10 de la mañana vendría personal de Protección Civil, pero ya son casi la una de a tarde y no vienen, quien sabe a quién esten protegiendo, pero no se vale, son daños que se ocasionaron a nuestro patrimonio y alguien tiene que hacerse responsable y pagar o repararlos”, comentó una vecina que vive a las faldas del cerro donde se realizaron el día jueves dos detonaciones con explosivos.

Los daños en las áreas comunes en dicho coto se pueden aprecias a simple vista, como en la zona conjunta a la alberca se puede aprecia en la barda ahí que divide la zona de descanso y la piscina.

No sólo vecinos que tiene casas de una sola planta sino las de dos pisos sufrieron daños en los techos y paredes de sus viviendas.

“Mire uno se da cuenta lo que tiene su casa, yo hace unos días le dí su retoque a las paredes, como me gusta pintar de color blanco pues cuando veo que se ve sucio, le doy su pasadita y mire aquí en el techo se ven esas cuarteaduras que no estaban, yo estaba aquí realizando algunas cosas de limpieza en la casa y me recosté un poco en este cuarto aquí abajo, cuando de repente se sintió un fuerte temblor y la casa se sintió como se movía, duré un buen rato como mareada, pero me salí a la calle y ahí estaban ya los vecinos fueras de sus casas, la verdad si estuvo fuerte y nos dio mucho miedo, estamos esperando que vengan los de Protección Civil, y pues no hemos podido a realizar los pendientes que tenemos porque estamos esperando y no llegan”, informó una vecina de la calle Santa Sofía en dicho coto residencial.

En el comité de vecinos que tienen en dicho fraccionamiento desde el día jueves empezaron a subir fotos de los daños que sufieron en sus viviendas los residentes y comentaron que hasta el día jueves aproximadamente a las 13:00 horas ya a casi 24 horas de las detonaciones no ha acudido ninguna autoridad tanto municipal como estatal en materia de Protección Civil para que realice un peritaje sobre los daños que sufieron en sus hogares.

Los residentes del Fraccionamiento Real del Valle en especifíco los del coto 17 mencionaron que ellos llegaron y habitaron ese lugar desde hace aproximadamente unos 6 años, que dicho cerro se encontraba enmontado y que jamás les pasó por la mente que fueran a realizar alguna construcción en ese lugar, desde enero del 2020 empezaron los trabajos en el lugar y empezaron a tumbar árboles a utilizar la máquinaria para ir destruyendo la parte rocosa, y que es una batalla de ruido que sufren a diario desde muy temprana hora y no hay quién les ponga un alto.

“Nosotros llegamos a vivir aquí como en el 2015, no había nada más que puro monte y que ibamos a saber que iban a empezar un nuevo fraccionamiento ahí en el cerro, desde el año pasado hemos sufrido con el ruido de la máquinaria que ahí utilizan desde muy temprana hora, se escucha que están perforando o con la retro trabajando y nadie los tiene regulados, aquí nosotros estamos en una zona residencial y como es posible que hallan hecho esa explosión, la verdad que están muy mal, esos de la constructora, ojalá y nos paguen a los que tenemos daños en nuestras casas”, comentó una vecina de la calle San Damián.

Son alrededor de 100 familias las que habitan dicho coto residencial número 17 pero se habla de que en el 15 y 16 también hubo algunas viviendas que sufrieron daños estructurales en sus casas además de sus bardas perimetrales por lo que lanzan un llamado a las autoridades municipales y estatales encargadas en la materia a que volteen a verlos y les puedan dar una resolución ante lo acontecido el día jueves como la cancelación de dicha obra que los está afectando a sus domicilios, además de la reparación o pago de los daños que sufrieron en la estructura de sus hogares.