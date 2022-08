Volcadura de auto deja a una familia lesionada en carretera en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Integrantes de una familia que viajaban a bordo de un automóvil de la línea Nissan Sentra, sufrieron un accidente tipo salida de camino sobre la carretera México 15 en Culiacán, al circular de sur a norte.

De la identidad de los afectados hasta el momento no se ha dado a conocer, ya que cuando llegaron cuerpos de auxilio ya se los habían llevado en carro particular a un hospital.

Extraoficialmente se habla de que son cinco las personas que viajaban en la unidad motriz que quedó fuera de la cinta asfáltica a poco más de 10 metros y volcado.

El reporte del accidente se dio ante los números de emergencia poco antes de las 19:00 horas donde se informaba que a la altura del poblado de Las Milpas, kilómetro 183 de norte a Sur, se encontraba un carro volcado y que había personas lesionadas.

Minutos después del llamado, al sitio arribó una ambulancia de la Cruz Roja, de la delegación de Quilá y quienes al estar detenidos sobre la carretera, una camioneta de la línea Chevrolet Equinox se impactó por la parte trasera de la ambulancia, sin que sufrieran ninguna daño físico.

Te recomendamos leer:

Al lugar arribaron agentes preventivos de Quilá y elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se hicieron cargo del hecho.