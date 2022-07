Volcadura de camión de pasajeros en Puebla deja una niña muerta y 12 heridos

Lamentablemente, una niña de 3 años de edad que viajaba en el vehículo particular murió de forma inmediata durante el choque, por lo que peritos de la Fiscalía de Puebla acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias y trasladar el cuerpo.

A causa del impacto, el c amión de pasajeros sufrió una volcadura sobre un costado, mientras que el automóvil resultó gravemente afectado.

Aparentemente, el transporte público no respetó las señales de alto en la zona, por lo que impactó a gran velocidad a un vehículo particular que transitaba por la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió sobre la avenida 23 Sur y 23 Poniente de la capital de Puebla, donde un camión de pasajeros de Ruta Azteca y un vehículo particular chocaron .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.