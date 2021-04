Volcadura de torton cargado con chiles deja un lesionado en Rosario, Sinaloa

Sinaloa.- Una persona lesionada así como miles de pesos en pérdidas dejo como saldo una volcadura de un camión tipo Torton en el municipio de Rosario, Sinaloa.

El chofe de la unidad de carga se identificó como Ernesto originario del Estado de Veracruz, mismo que fue trasladado a un hospital de El Rosario para su valoración por una ambulancia de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron la tarde de esta sábado en la carretera estatal Agua Verde-Caimanero cuando el Torton circulaba rumbo a la cabecera municipal.

Fue en una curva pronunciada que se encuentra adelante de la cooperativa de Las Gradas que la pesada unidad que venía cargada con toneladas de chile ancho proveniente del valle salió de la rúa.

El Torton Freightliner color blanco volcó y quedó sobre sus ruedas, pero con daños visibles en cabina y caja. Muchos de los chiles que transportaba quedaron regados en el suelo.

Aunque no se informaron las causas se comentó que el peso así como la velocidad y el no estar familiarizado con la carretera hicieron que el chófer no pudiera controlar el camión en la curva en la cual ya anteriormente han ocurrido otros accidentes.

Hasta el lugar del incidente acudieron también elementos de tránsito municipal, quienes iniciaron con el trabajo de campo correspondiente.