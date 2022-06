Volcadura de tráiler procedente de Veracruz, obstruye el tráfico en la carretera Culiacán-Mazatán

Sinaloa.- La volcadura de un tráiler en la carretera Culiacán-Mazatlán obstruyó la circulación de la autopista. El reporte a las autoridades se dio poco después de las 06:20 horas de este jueves 16 de junio, cuando se informó del accidente vial en la carretera Culiacán-Mazatlán a la altura del kilómetro 134, poco antes de llegar al poblado de Pueblos Unidos.

De inmediato, se trasladaron al sitio agentes de la Guardia Nacional de la división camino y paramédicos de la caseta de cobro de la mencionada carretera federal.

Por información de las autoridades se dijo que el conductor, identificado con el nombre de Pedro Antonio “N”, de 24 años de edad, perdió el control del tráiler de la marca Kenworth, de color blanco, el cual remolcaba un contenedor de color tinto, procedente del estado de Veracruz. Cuando por causas desconocidas volcó sobre el costado derecho de la carretera obstruyendo la circulación de sur a norte a todos los vehículos.

Paramédicos atendieron al conductor el cual resultó con lesiones leves que no ponían en riesgo su vida y no fue necesario el traslado a un hospital. Los elementos de la Guardia Nacional levantaron el aparte correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa particular para realizar las maniobras de campo y retirar la pasada unidad.