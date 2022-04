Vuelcan en auto dos jóvenes en la carretera México 15 en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Dos jóvenes volcaron en un automóvil la tarde de este sábado en la carretera México 15, a la altura del poblado Laguna Colorada, en la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Después de las 16:30 horas de este sábado se reportó al número de emergencias sobre un accidente sobre la carretera México 15, donde dos jóvenes habían volcado en un automóvil.

De inmediato se trasladaron los cuerpos de emergencia al lugar del reporte. El automóvil Beat color blanco se encontraba fuera del carril.

Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a los dos jóvenes, quienes no presentaron lesiones de gravedad, por lo que no requirieron ser trasladados a un hospital. Sus identidades no fueron dadas a conocer.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al lugar a realizar las diligencias correspondientes.

Con apoyo de una grúa, el automóvil fue sacado del bordo del canal que divide la cinta asfáltica.

De acuerdo a la información de las autoridades, los dos jóvenes circulaban a bordo del auto Beat color blanco de norte a sur y por causas desconocidas el conductor perdió el control del volante, se salió del camino y volcó.