Xóchitl trabajaba en el bar en Coatzacoalcos para mantener a sus 2 hijos

Coatzacoalcos, Veracruz.- Con profundo dolor una madre pide justicia para su hija, quien murió durante el ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó 29 muertos. Xóchilt de 24 años era bailarina y tenía trabajando en el lugar desde hace cuatro meses, empleo con el que dijo su madre, podía mantener a sus dos pequeños hijos.

En este bar se suscitó el ataque, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: AP/Rebecca Blackwell

“Ella vivía conmigo, tenía sus dos hijos, yo le cuidaba a sus hijos, ella es la que me ayudaba, era mi alma, mi amor, mi niña. Cómo no voy a exigir justicia cuando lo que se fue, fue mi hija, fue una parte de mi corazón, una parte de mi vida, nadie me la va a devolver", dijo la mamá de Xóchitl.

Así como la mamá de Xóchitl exige justicia, también la familia de Ayurair, de 32 años, quien trabajaba con joven realizando lo mismo, asimismo era madre de cuatro, de 16, 12, 8 y un bebé de 3 meses.

“Ella era muy linda, muy trabajadora, siempre procuraba por su familia, a mis sobrinos nunca les faltaba nada, siempre era una mamá muy responsable", comentó Damaris Jael, hermana de Ayurair.

Xóchitl dejó en orfandad a dos niños. Foto: AP/Rebecca Blackwell

Así como ellas existen más mujeres que resultaron víctimas de este ataque que se perpetró este martes. Por otro lado dos jóvenes extranjeros están incluidos en la lista de los fallecidos.

Se trata de Bryan y Natanhiel, de 25 y 35 años de edad respectivamente, quienes eran marineros en un barco comercial y ya estaban por irse, solo que quisieron ir a divertirse un rato al bar, sin imaginar que ese día fuera el último.

La foto Xóchitl se colgó cerca de su ataúd. Foto: AFP Vict

Un agente naviero señaló que estaba a la espera en el que les entregaran los cuerpos de los extranjeros y poderlos llevarlos con sus familiares.

“Precisamente nos acaban de entregar las dos órdenes para reclamar en la Semefo y se van a entregar en funerales señala y esperar a que el cónsul y la familia nos de la instrucción para repatriarlos, llegamos el lunes de Houston y el barco sale hoy para Houston", explicó Ramón Guzmán, agente naviero.