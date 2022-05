Ya hay órdenes de aprehensión contra asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez: SSPC

Acompañado del presidente López Obrador, Mejía reveló desde aquel día que ya se tenían plenamente identificados los responsables del asesinato , aunque no precisó si se trataba de los autores intelectuales o materiales del crimen.

"Decirles también que no hay ningún elemento, al igual que en el caso de Sinaloa, que presuma una asociación del evento con la actividad periodística y hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada", dijo el funcionario.

El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía , informó que no existen elementos para vincular el asesinato del director del portal Fuentes Fidedignas con su actividad periodística, aunque no abundó en más detalles.

Sin embargo, en La Mañanera del pasado 12 de mayo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que la principal línea de investigación por el homicidio de Ramírez Ramos es por el crimen organizado y no por su labor periodística .

Previamente, la funcionaria afirmó que "está muy avanzada" la investigación sobre el asesinato del periodista sinaloense e incluso hay un móvil identificado , aunque no precisó cuál es.

" Ya hay definidas quiénes son las personas, ya hay órdenes de aprehensión y se están siguiendo las investigaciones para dar con ellos , evidentemente que por la propia secrecía y el cuidado del proceso se está en espera de cumplimentar estas órdenes de aprehensión, pero como aquí se ha dicho, no habrá impunidad en este caso", declaró la secretaria de Seguridad.

Debido a que la investigación continúa en curso, Rosa Icela Rodríguez no dio más detalles sobre la identidad de los acusados.

En La Mañanera de AMLO del 20 de mayo de 2022, la titular de la SSPC reveló que ya han girado las órdenes de captura contra los presuntos responsables del asesinato de Luis Enrique Ramírez , por lo que están en espera de que sean detenidos , pues asegura que no habrá impunidad por la muerte del periodista sinaloense.

