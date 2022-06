Ya son 20 cadáveres los que se han localizado en las fosas clandestinas de Villamar, Michoacán

Masculino "A" de edad 30 a 35 años aproximadamente. Vestimenta: Sudadera con capucha color gris, con leyenda AEROPOSTALE en cara anterior, talla M, marca Aeropostale. Chamarra con cierre metálico, de color café, talla M, marca Puma. Camiseta color blanco, con estampado Nike y la leyenda Just Do It, sin talla ni marca visible, Pants de color azul con franjas blancas, sin talla, marca Adidas. Bóxer color azul con blanco, sin talla ni marca. Tines color negro, sin talla ni marca. Par de tenis de color verde con negro, suela de 31 cm, marca Nike.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.