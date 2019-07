“Yo quiero que me entreguen a mi hijo vivo, no muerto”

“Yo ya quiero que me entreguen a mi hijo vivo, que no me lo vayan a entregar muerto”, esas son las palabras de Rafael García Aguilar, padre de Jesús Eduardo García Cabada, quien está desaparecido desde el día 3 de julio del presente año, mismo que dice que se lo llevaron con engaños hacia el puerto de Mazatlán, y que desde el día 4 de julio perdió todo contacto con él.

A detalle

Desde el pasado 3 de julio, el joven estudiante de ingeniería del Tec de Culiacán se encuentra en calidad de desaparecido, y desde entonces la familia lo está buscando.

El padre señala que ya se levantó una denuncia y que se está trabajando en una línea de investigación, pero que no saben si ya agarraron a algún sospechoso.

Revela que a su hijo al parecer lo contactaron en Catedral y le ofrecieron el trabajo de oficce boy, y que trabajaría con una diputada, misma que ya se contactó con la familia del estudiante y les dijo que está dispuesta a cooperar en lo que se pueda.

Además, les aclaró que ya no ostenta el cargo de legisladora. Rafael resaltó que el presunto responsable los aborda en Catedral y les ofrece trabajo, y como requisito les pide que estén sanos y que no tengan tatuajes en su cuerpo.

Asimismo, detalló que desde el domingo 2 de julio su hijo ya no durmió en su casa, y fue hasta el lunes cuando le habló y le contestó la llamada, diciendo que se encontraba trabajando en Mazatlán en una oferta de trabajo, y que estaba realizando unos trámites para recoger un carro de la diputada.

Al día siguiente le mandó mensaje y se los respondió, pero para el 4 de julio ya lo mandaba a buzón y ya no respondió los mensajes, lo que hace sospechar que inhabilitaron el celular.

Sobre la investigación llevada a cabo por autoridades, da a conocer que presuntamente se contactaron al hotel donde se hospedó junto con la persona que lo contactó y que las llaves del cuarto ya las habían entregado y que se dirigieron hacia la central camionera, pero que de ahí en adelante no saben qué rumbo tomaron.

Dice estar pasando por un momento muy difícil:

“Me duele la cabeza del estrés de no saber de mi hijo”.

¿Para qué los quieren?

Por su parte, Meché Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, indicó que desde hace quince días a la fecha se ha reportado la desaparición de jóvenes de esa manera y que al parecer se los llevan a Mazatlán.

“Mi pregunta es: ¿para qué los quieren?, porque son puros jóvenes de preparatorias, estudiantes, ¿para qué los quieren?”.

La activista pide a los padres que pongan atención en sus hijos para que no estén pasando lo mismo que está pasando la familia del joven estudiante de ingeniería, y pide a la sociedad en general que esté al pendiente de estos casos.