Mazatlán, Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal se ha dado a la tarea de reorganizar y reforzar los operativos en las principales avenidas de la ciudad para prevenir accidentes viales, y para que los conductores regulen su documentación y circulen con las medidas de seguridad básicas.

Para las autoridades municipales es de vital importancia que los ciudadanos no se vean afectados, y más por la falta de documentación al tener algún tipo de percance.

Refuerzan operativo para prevenir accidentes en Mazatlán.

Así mismo los exhorta para respetar las reglas de tránsito básicas como ceder el paso al peatón, no exceder los límites de velocidad y respetar los semáforos y señales de tránsito.

Durante la tarde de ayer martes y madrugada de este miércoles, personal de la Policía de Tránsito inició con el operativo de prevención y aseguró varios vehículos entre ellos tres (3) motocicletas, el motivo fue porque el vehículo no portaba placas de circulación, y su conductor no traía casco de seguridad, además de no respetar el límite de velocidad y por la falta de documentación. Estas tres motocicletas se detectaron por Libramiento 2 en distintos asentamientos o colonias.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhorta a los conductores que regularicen su documentación, pero sobre todo que tomen las debidas precauciones al conducir esto por su propio bienestar y el de su familia, así como el de terceras personas.

