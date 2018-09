Sin saber nadar, joven se mete a río y pierde la vida

Culiacán.- Un joven vecino de la colonia 5 de febrero perdió la vida al ahogarse en las aguas del sector conocido como Acapulquito en las inmediaciones de las cribas de Aguaruto.

Se dijo por parte de las autoridades que el hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando el ahora fallecido ingresó al agua acompañado de algunos amigos.

Según la información, los jóvenes una ves que ingresaron al agua intentaron ir de orilla a orilla pero en el regreso, el difunto identificado con el nombre de Juan Carlos “N” ya no pudo continuar y se hundió en el agua y ya no salió.

Foto El Debate

Los compañeros intentaron ayudar pero al parecer no sabían nadar y no pudieron hacer nada.

Los cuerpos de auxilio fueron avisados pero lamentablemente ya no pudieron interceder y se solicitó el apoyo de Bomberos para la búsqueda del cuerpo.

Tras varios minutos se logró dar con el fallecido y fue sacado a la orilla donde sus amigos lamentaban su fallecimiento.

Foto El Debate

Policías de la Municipal fueron los primeros respirando dientes quienes se encargaron del caso y acordonaron el sitio mientras los peritos llegaban. Los investigadores al llegar comenzaron con los trabajos periciales y después solicitaron el traslado del infortunado al anfiteatro para los análisis de laboratorio y la autopsia.