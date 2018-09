Alcaldesa renuncia al cargo; huye de Michoacán y busca salir del país

México.- La alcaldesa electa Elvia del Socorro Ortega, renunció hoy a su cargo como presidenta municipal de Buenavista Tomatlán, en el occidental estado de Michoacán, que debía asumir tras el asesinato del alcalde electo el pasado 20 de julio.

"Hoy sábado primero de septiembre a las 3 de la mañana hago pública mi renuncia, y hago público que no me interesa la política, hago público que me voy del país y jamás vuelvo a participar en la vida política. No me interesa", dijo la mujer en un mensaje subido en redes sociales.