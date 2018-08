Continúan las extorsiones tras la detención de "El Betito"

Ciudad de México.- La captura de "El Betito", líder del grupo criminal La Unión, no frenó las extorsiones en el Centro de la Ciudad de México.

Identificado como uno de los principales generadores de violencia, Roberto Mollado Esparza fue detenido el pasado 8 de agosto.

Sin embargo, comerciantes que hablaron a condición del anonimato, coinciden en que los cobros ilegales para dejarlos trabajar no disminuyeron y, por el contrario, se han vuelto más violentos.

Uno de ellos, por ejemplo, sabía por otras personas de las extorsiones de La Unión, pero comenzó a padecerlas hasta hace unas semanas, cuando Mollado ya había sido aprehendido.

Hasta su negocio llegaron dos hombres que dijeron ser de La Unión a golpear al empleado de seguridad.

Luego, amenazaron a los locatarios de un pequeño edificio.

A partir de esa fecha, les dijeron, tendrían que pagar 40 mil pesos de "entrada" y pagos semanales de 500 pesos por cada uno.

Otro comerciante asegura que recientemente pasaron a los locales para avisar que se incrementarían las cuotas.

Al día siguiente (de la captura) hubo un aumento en los cobros y también se han estado instalando más puestos. Pasaron a advertir que iban a comenzar a cobrar derecho de piso, de 3 mil a 10 mil pesos por comercio, por semana

El 11 de agosto, uno de los pocos vendedores que denunció las amenazas ante las autoridades fue golpeado en plena calle cuando fotografiaba la instalación de puestos ilegales.

La Unión utiliza a personal del comercio ambulante como "halcones" y para presionar a los establecidos.

Llegaron como cuatro patrullas pero los tipos traían armas, los insultaron y la Policía optó por retirarse. No tiene sentido que nos pidan denunciar cuando quienes lo hacemos somos perseguidos

Puede haber buena intención pero en esta situación, ¿quién se va a atrever a denunciar?

Ada Irma Cruz Davalillo, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), coincide: "el miedo hace que la cifra negra por extorsiones sea muy alta".

"Al no denunciar", agrega, "no se tiene un censo real de lo que está sucediendo y no denuncian porque tienen miedo de las consecuencias".

Tras la captura de "El Betito", se han registrado al menos 10 ejecuciones relacionadas con el Barrio Bravo.